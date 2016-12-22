塔里般攻擊阿富汗議員住家 8死中廣新聞網 (2016-12-22 15:10)
阿富汗警方表示，一群持槍歹徒在首都「喀布爾」攻擊一名國會議員的住家 ，造成8 人死亡，而受傷的國會議員爬到屋頂後逃跑，躲過一劫。
隨後塔里班宣稱，這起攻擊是他們所為；並說，他們原本是要攻擊一群開會的軍官。
警方表示，遭到攻擊的議員是來自南部「赫爾曼德省」的「瓦里」，歹徒與他的保鏢槍戰多時，造成8人死亡，其中包括「瓦里」的親友。另外，有3名歹徒也遭擊斃。
阿富汗總統 「加尼」嚴詞譴責這起攻擊。
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