港政務司司長訪京 參選問題成焦點中央社 (2016-12-22 15:01)
（中央社記者張謙香港22日電）香港政務司司長林鄭月娥今天前往北京出席文化活動，外界十分關注她此行是否觸及參選香港行政長官（特首）事宜。
林鄭月娥上午出發前說，此行是參加明天在北京故宮舉行的一個涉及香港和北京故宮的文化合作項目，屆時正在北京述職的特首梁振英也會出席。
被問到此行是否會與北京官員談及參選特首問題，她說不會。
林鄭月娥先前曾表示考慮參選特首，但至今並未明確表態參選，而外界一直對此十分關注。1051222
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