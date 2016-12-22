(中央社訊息服務20161222 14:16:35)中州科技大學師生研發能量強，參加各項國際發明展屢屢獲獎，其中機械與自動化工程系鄭朝旭副教授，近三年來參與國際發明競賽，累計獲得三面金牌、三面銀牌，並以「組合式超強力磁貼」獲中華民國粉末冶金「創新獎」，共取得十餘件發明及新型專利；此次經2016 International Inventor Prize甄選委員會審查通過，獲頒「國際傑出發明家學術國光獎章」，中州科大曾慶瀛校長與師生特地為他祝賀，並期勉他能再接再厲，引領師生繼續創新研發。



鄭朝旭博士的專長領域著重在金屬成形與創意思考，透過創思整合創意設計，以金屬成形技術開發「組合式金屬創意生活用品」，藉以凸顯機械與自動化工程系的特色發展，並於教學過程中透過金屬成形技術與文創生活用品的結合，增加學生的學習興趣，藉以吸引年輕世代投入機械產業。



鄭朝旭副教授在中州科技大學服務十餘年，除了教學工作外亦對產學合作投入極高心力，近五年執行相關產學合作研究與輔導經費超過300萬元，其中最令人稱許的是帶領學校輔導團隊連續三年接受經濟部工業局委託，擔任計畫主持人，輔導彰化縣芳苑工業區廠商升級轉型再造，提升產業競爭力。



中州科技大學曾慶瀛校長表示，學校鼓勵師生創新研發，參與各項國際發明展都有相當亮眼的表現，在2016年至少獲得三金五銀四銅的佳績；之前柴御清董事長即獲頒「國際傑出發明家終身成就獎」與「國際傑出發明家學術國光獎章」、機動系邱銘杰教授榮登「2015國際傑出發明家名人堂」，這次鄭朝旭副教授再獲頒「國際傑出發明家學術國光獎章」，再次證明中州的研發實力，這也將持續帶動學生動手實作研發創新的風氣。



訊息來源：中州科技大學



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