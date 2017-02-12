白宮亞洲主任：已與川普陣營會晤中央社 (2016-12-22 14:50)
白宮國安會亞洲事務資深主任康達在華府外籍記者中心表示，已與川普陣營人士會晤。中央社記者廖漢原華盛頓攝 105年12月22日
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