新加坡情侶享受耶誕風味餐中央社 (2016-12-22 14:50)
新加坡烏節商圈充滿耶誕氣氛，大批人潮隨夜幕低垂湧現，情侶也在咖啡店享受著驚喜無限的耶誕風味餐。中央社記者黃自強新加坡攝 105年12月22日
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