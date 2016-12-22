美國國務院:「美參與刺殺俄大使」言論荒唐可笑北京新浪網 (2016-12-22 14:21)
原標題：美國國務院：指責美參與刺殺俄大使言論荒唐可笑
國際在線專稿：據美國全國廣播公司12月21日報導，美國國務院官員日前駁斥稱，宣稱美國參與刺殺俄羅斯駐土耳其大使事件的言論簡直「荒唐可笑」。
據報導，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周三宣稱，流亡美國的土耳其反對派伊斯蘭教意見領袖費特胡拉·居倫（Fethullah Gulen）的效忠者應該為俄羅斯大使安德烈·卡爾羅夫（Andrey Karlov）在安卡拉藝術博物館遭刺殺事件負責。
美國國務院發言人約翰·科爾比（John Kirby）表示，國務卿約翰·克里（John Kerry）對土耳其暗示美國參與俄羅斯大使遇刺事件的言論表示擔憂。科爾比說：「這種說法是荒謬的、完全錯誤的，沒有任何事實依據。」
據悉，刺殺卡爾羅夫的槍手是22歲的防暴警察麥夫柳特·邁爾特·奧金塔斯（Mevlut Mert Altintas）。目前還不清楚其行兇動機，但土耳其官員認為奧金塔斯並非「獨狼」。目擊者稱，奧金塔斯在被警察當場擊斃前，曾高喊聖戰和阿勒頗等字眼兒。
居倫已經流亡美國十多年，土耳其認為他的支持者是7月份未遂政變的幕後力量。土耳其希望能將居倫從美國引渡回國受審。
75歲的居倫周一發表聲明否認自己參與刺殺事件，並譴責這是「令人髮指的恐怖行為」。他說：「這種刺殺大使的卑鄙行為只會加劇敘利亞衝突。這場衝突已經導致太多人喪生，迫使很多人背井離鄉，這場刺殺案猶如火上澆油。」
科爾比希望人們多些耐心，等待調查結果。目前，土耳其和俄羅斯已經組成聯合調查組，正對此案進行調查。他說：「美國目前正積極提供支持，任何宣稱美國直接或間接參與刺殺的言論絕對是荒謬可笑的。」
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