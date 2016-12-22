原標題：日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散

中新網12月22日電 據日媒報導，當地時間本月22日上午，日本新潟縣魚川市一家餐館突然起火，結果因強風天氣，火勢迅速蔓延至周邊30多棟建築，導致附近270多戶居民被迫緊急疏散。

據報導，火災發生在當地時間上午10點半左右，首先起火的一家中餐館位於住宅與商鋪林立的區域。因強風助推，大火很快蔓延至周邊數十棟建築。

據悉，目前已確定有一人因吸入過量濃煙而不適就醫。當地消防及醫療部門正在現場進行施救。