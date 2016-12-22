中國電商「阿里巴巴」又被指稱銷售假貨太多，再次被美國列入黑名單。



「阿里巴巴」四年前才從假貨黑名單上除名，但如今美國當局指出，淘寶網銷售的仿冒品太多，現在再次將阿里巴巴入列。



不過，「阿里巴巴」抗議說，他們對商品的控管比四年前更嚴格更好；並且暗示美國再次將他們列入黑名單歸因於目前的政治氣候；因為美國總統當選人「川普」從在競選時，就一再指控中國企業竊取智慧財產。



今年初，淘寶網已加強檢查名牌商品的銷售，其中包括要求賣方提出產品的可靠證明。「阿里巴巴」集團總裁「伊凡斯」表示，對於美國當局的決定非常失望。(照片取材自網路)



