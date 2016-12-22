上海推出自動洗澡機 助老人沐浴中央社 (2016-12-22 13:35)
（中央社台北22日電）中國大陸上海市老年基金會今天舉行「推進智能助老」主題活動啟動儀式。上海首台為老年人專門設計的全自動洗澡機已在當地安養機構安裝完畢，正式投入使用。
中新網報導，這是上海市老年基金會採購的為老服務用品，近日將陸續送到多家安養機構，解決失能老人、半失能老人的洗澡難題。
上海市老年基金會理事、副秘書長甘維剛表示，自動洗澡機已在上海的7個區進行試點，如果反應良好，將加大投放力度。
報導指出，這種自動洗澡機使用時，只要打開浴缸門將裡面的座椅移出，人坐在座椅上，把座椅推回原位，再關上浴缸門。隨後，透過洗澡機的「高頻微振動」技術，就可清潔人體汙垢。
由於使用者均為老年人，從坐進機器開始注水時，浴缸內就會吹出暖風，保證年老體弱者不會受涼感冒。洗浴後，浴缸會自動進行臭氧消毒，防止細菌病毒的交叉感染，確保洗浴衛生。1051222
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