原標題：美記者撰文稱俄大使被殺是「伸張正義」 俄方要求道歉被拒

國際在線專稿：據俄新社12月21日報導，俄羅斯外交部發言人瑪利亞·扎哈羅娃在個人臉書上寫道，俄外交部將要求《紐約每日新聞》就其有關俄駐土耳其大使卡爾洛夫遇害的文章道歉。

扎哈羅娃指出，美國記者戈什·昆茲曼（Gersh Kuntzman）在《紐約每日新聞》撰文稱，他不為俄大使卡爾洛夫「流淚」，並將這起謀殺稱為「對正義的伸張」。

扎哈羅娃引用文章內容稱：「他還寫道，安卡拉的這起事件讓他想起了1938年德國外交官恩斯特·馮·拉特在巴黎被殺的事件，當年被猶太大學生射殺的這名外交官當然不是『無辜的犧牲品『，在許多人眼中他都是『希特勒的殘酷、種族滅絕、反猶太主義和即將到來的世界範圍的侵略』的化身。」

扎哈羅娃稱，俄外交部將就這篇文章向《紐約每日新聞》致函要求道歉，她還質疑文章作者昆茲曼是否尚有理智。

當日晚些時候，俄新社報導稱，該文作者戈什·昆茲曼拒絕為自己的文章道歉，他還在自己的新文章中大肆批評俄總統普京和俄當局，指責俄羅斯近年來在喬治亞、烏克蘭、敘利亞等國違反國際法規。

昆茲曼還表示，他有關卡爾洛夫大使的文章刊發后，數十名美國讀者來信「與俄羅斯一同」表示抗議，他認為這是「令人擔憂的趨勢」。