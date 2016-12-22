北京貨車撞市場釀4死 司機遭刑拘中央社 (2016-12-22 13:08)
（中央社記者尹俊傑北京22日電）中國大陸北京市一輛廂型車昨天衝撞農貿市場，造成4死12傷。北京警方今天公布，排除肇事司機酒駕嫌疑，初步調查是操作不當造成車輛失控，司機已被刑事拘留。
中新網報導，這起事故發生在北京市昌平區馬池口鎮。21日下午3時左右，一輛廂型車撞進當地一處農貿市場，造成市場內4人死亡，多人不同程度受傷。
北京市公安局官方微博「平安北京」21日發文表示，北京警方高度重視此案，交管、消防及屬地分局趕赴現場處置，傷者送醫救治，肇事車輛及相關人員已被留置。
「平安北京」22日上午發文指出，經初步調查，已排除來自河北省張家口市的45歲許姓肇事司機涉嫌故意犯罪、酒駕、毒駕嫌疑，是這名司機「遇情況操作不當」造成車輛失控釀禍。
這起事故共造成4人死亡，12名傷者送醫救治後均無生命危險。
北京警方表示，許姓司機因涉嫌交通肇事罪已被警方刑事拘留，事故調查處理工作仍在進行。1051222
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