防輸血感染 新技術可篩檢狂牛症中央廣播電台 (2016-12-22 11:19)
「科學」雜誌(Science)21日報導，科學家本週發表了透過驗血篩檢「狂牛症」病原的技術，以防止透過輸血傳佈狂牛症。
狂牛症10多年前曾在歐洲造成超過200人死亡。食用感染狂牛症，也就是牛海綿狀腦病(bovine spongiform encephalopathy)的肉品及其所含有的普利昂蛋白(prions)，可能造成致命且無法治癒的腦部疾病，也就是庫賈氏症(variant Creutzfeldt-Jakob disease，vCJD)。據估計有數千名歐洲人是普利昂蛋白的無症狀帶原者，有可能透過捐血散播普利昂蛋白。因此研究人員多年來試圖開發篩檢方法，以保障血液供應的安全。
兩個研究團隊本週在「科學轉譯醫學」(Science Translational Medicine)網站發表了篩檢血液中普利昂蛋白的新方法，並在小規模樣本中證實具有高度準確性。這兩個團隊的做法，都是以正常蛋白質培植並且放大原本難以偵測的普利昂蛋白，再用聲波震動這些普利昂蛋白，以進行偵測。
德州大學休士頓健康醫學中心(University of Texas Health Science Center in Houston)的神經生物學者索托(Claudio Soto)與其研究團隊以上述技術，對14名庫賈氏症患者與137名對照組的血液樣本進行測試。結果所有庫賈氏症患者都顯示陽性，對照組則無。
法國蒙貝列大學(University of Montpellier)微生物學家布加爾(Daisy Bougard)主持的另一項研究，使用了相同的放大技術從256件樣本中標定了18名庫賈氏症患者的樣本，也首次從2位尚未發病的庫賈氏症患者所捐血液中篩檢出普利昂蛋白。
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