（中央社記者吳家豪台北22日電）微軟今天正式發表新一代商業流程自動化平台BizTalk Server 2016，將協助客戶善用其混合雲應用整合能力，可無縫接軌地連接企業內部部署和雲端應用服務。



微軟表示，BizTalk Server 2016將協助企業在雲端轉型的世代中，加速商業流程自動化與採用企業所需的雲端應用服務的彈性與控制能力。



隨著此次發表，微軟一次將兩個核心整合平台BizTalk Server和Azure邏輯應用程式（Azure Logic Apps）更加拉近，協助客戶連接其自建系統部署的應用至其他軟體即服務（SaaS）應用，並使用Azure服務如認知服務、機器學習等，以持續創新商業流程。



微軟表示，透過BizTalk Server 2016，企業將可順暢地連接其內部自建系統與雲端應用服務，自動化業務流程執行和工作流程，或是透過Azure邏輯應用程式將既有的IT投資擴充到雲端。1051222