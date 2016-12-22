微軟發表新一代商業流程自動化平台中央社 (2016-12-22 12:28)
（中央社記者吳家豪台北22日電）微軟今天正式發表新一代商業流程自動化平台BizTalk Server 2016，將協助客戶善用其混合雲應用整合能力，可無縫接軌地連接企業內部部署和雲端應用服務。
微軟表示，BizTalk Server 2016將協助企業在雲端轉型的世代中，加速商業流程自動化與採用企業所需的雲端應用服務的彈性與控制能力。
隨著此次發表，微軟一次將兩個核心整合平台BizTalk Server和Azure邏輯應用程式（Azure Logic Apps）更加拉近，協助客戶連接其自建系統部署的應用至其他軟體即服務（SaaS）應用，並使用Azure服務如認知服務、機器學習等，以持續創新商業流程。
微軟表示，透過BizTalk Server 2016，企業將可順暢地連接其內部自建系統與雲端應用服務，自動化業務流程執行和工作流程，或是透過Azure邏輯應用程式將既有的IT投資擴充到雲端。1051222
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
uv 窗簾．LEC 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾鉤．吊帶 窗簾．窗簾環．汽車窗簾．DIY 窗簾．燈飾 窗簾．車用窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 伸縮桿．木窗簾桿．窗簾 捲簾．Cisco 窗簾．窗簾掛鉤．窗簾式．雙層窗簾．窗簾桿．迷你窗簾．窗簾扣．3m 窗簾．窗簾綁帶．窗簾軌．伸縮窗簾．窗簾捲簾．素色 窗簾．窗簾 鉤針．LITA 窗簾．紗窗簾
- 【LV】經典Damier棋盤格IPhone4手機套(N63101)
- 華碩H110平台【絕命獵人】Intel第六代G系列雙核 GT730-2G獨
- 【VALENTINO】Rockstud系列金色鉚釘羊皮穿釦斜背包(咖啡GWB
- 105年中華郵政營運職（郵政三法）密集班（含題庫班）單科DV
- J’code真愛密碼 平安鎖黃金中國繩手鍊
- 【PRADA】Saffiano Lux三角LOGO防刮牛皮口袋兩用包(中-駝色
- 【ILG鑽】頂級八心八箭擬真鑽石戒指-好萊塢款RI014 主鑽約1
- STAT SA-710 A4短碎碎紙機(白)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】刻畫夢想 戒指-小
- 【ATUNAS】新款 Ｘ型耐重骨架鋁合金蛋捲桌子(鋁捲桌_耐重20
故宮證實「19999元手機」確有其事？文創產品該如何跨界【北京新浪網】
蘋果將放棄Mac Pro 專注一體式電腦【北京新浪網】
《黑色沙漠》台服運營計劃 參加遊戲展加入新職業【北京新浪網】
瑞士專家：性愛機器人或會讓人類縱慾過度而死！【北京新浪網】
夏普SDP擴大液晶面板「禁售」對象 海信遭屏蔽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
這樣吃最排毒─日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！
「總覺得狀況不太好」、「整個身體很沉重」、「好像累積了很多毒素」 當你隱隱約約有這些...《詳全文》