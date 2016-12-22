（中央社記者尹俊傑北京22日電）中國大陸外交部長王毅指出，中美關係將面臨「新的複雜和不確定因素」，雙方唯有相互尊重並照顧彼此核心利益和重大關切，才有可能長久穩定合作。



美國總統當選人川普（Donald Trump）近期多次發表刺激北京的言論，包括質疑美方的「一個中國」政策。王毅在中共黨媒人民日報今天刊登回顧大陸今年外交的專訪中談及中美關係，作上述表示。



王毅說，大陸國家主席習近平與美國總統歐巴馬9月在20國集團（G20）杭州峰會期間舉行「西湖長談」，雙方同意繼續擴大共同利益，建設性管控分歧，確保中美關係沿正確軌道向前發展。



他認為，11月美國大選後，習近平很快就和川普通電話，雙方都表示願推動中美關係取得更好發展，為中美關係平穩過渡「發出了積極信號」。



但王毅坦言，中美關係今後會面臨一些新的複雜和不確定因素，雙方只有相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，才有可能長久穩定合作，實現互利共贏。



他並仿效習近平6月在第8輪中美戰略與經濟對話開幕式上的談話，引用南宋詞人辛棄疾名句「青山遮不住，畢竟東流去」比喻中美關係發展。



王毅說，「這是不以人的意志為轉移的歷史大勢，也是中美關係發展的正確方向。」



展望2017年，王毅指出，大陸必須保持「戰略定力」，推動中美關係平穩過渡並開闢新的合作前景，構建更加健康穩定的大國關係架構，並拓展與世界各國的友好聯繫。1051222