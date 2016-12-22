原標題：聯大悼念卡斯特羅讚其為20世紀偶像型領袖 西方國家無發言

[環球網報導 實習記者 丁潔芸]據台灣「中央社」12月21日報導，聯合國大會主席湯姆森當天在悼念古巴已故領導人菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）時說，卡斯特羅是20世紀最具偶像魅力及影響力的領袖之一。

湯姆森（Peter Thompson）在悼念儀式中說，對許多人而言，卡斯特羅是「是南半球發展中國家努力爭取獨立、正義及發展的代表人物」。

湯姆森還表示，卡斯特羅積極追求比較公平正義的世界，使他成為拉丁美洲和非洲等全球人民心中的反抗與啟發象徵。

另外，各團體和國家近30名代表在大會上發言，但其中無一來自西方國家。