原標題：特朗普兒子坑爹 推出百萬美元約見總統「套餐」

美國當選總統唐納德·特朗普的兩個成年兒子被曝「兜售」父親就職次日的見面機會，付款100萬美元（約合695萬元人民幣）即可與總統私會合影。

對此，特朗普團隊20日發表聲明否認，稱媒體斷章取義，所謂見面會只是不成熟的「初步設想」。

[「約見套餐」]

引發輿論爭議的是一場名為「2017首日」的籌款會。該活動最早由TMZ網站曝光，與會賓客的捐款門檻為2.5萬美元，高至100萬美元。

「首日基金會」定於2017年1月21日在首都華盛頓的沃爾特·E·華盛頓會議中心舉辦籌款會。美國非營利調查報導機構公共誠信中心19日撰文稱，百萬級金主中，「16人可以獲得總統唐納德·J·特朗普的私人招待和合影機會」，「4人可參與（特朗普之子）小唐納德·特朗普或/和埃里克·特朗普及其團隊的打獵垂釣多日行」。此外，還有其他活動入場券相送，並能得到籌款會當天吉他手的簽名吉他。

特朗普定於明年1月20日宣誓就職，21日將是他作為總統的首個全天工作日。「首日基金會」在活動宣傳冊中寫道，所籌善款將全部捐給慈善機構，但對機構名稱和善款規劃卻緘口不言。

公共誠信中心調查發現，這家設在得克薩斯州的基金會註冊日期為本月14日，距特朗普宣布勝選不足一個星期。按照美國法律規定，非營利性基金會不同於替政客籌款的政治委員會，可以讓金主匿名捐款，即便款項超過100萬美元。

至於「首日基金會」的登記董事，共4人，分別是小唐納德·特朗普、埃里克·特朗普、達拉斯投資商金特里·比奇和達拉斯富二代小湯姆·希克斯。比奇和希克斯均為小唐納德的密友，在特朗普總統競選期間曾為其籌款出力。

[語焉不詳]

對此，承辦「2017首日」籌款會的公關公司首席執行官沃爾特·坎齊向公共誠信中心證實，活動主辦方確為「首日基金會」，但他並不能確定特朗普家族成員是否會出席。

另外，TMZ網站對籌款會的報導並不完全屬實，至於哪些部分失實，坎齊沒有說明。

特朗普的過渡團隊20日也發表聲明表示，媒體報導的「2017首日」籌款會「只是尚未被特朗普家族批准和推動的初步概念」。

「小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普熱愛野外活動、支持慈善保護，這一點和籌款會目標一致。不過，他們並沒有以任何身份參與其中，」聲明說。

至於小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普為「首日基金會」的董事，聲明沒有予以解釋。同樣沒有解釋的還有兩人名字為何出現在「2017首日」籌款會的活動宣傳冊上，該宣傳冊已在共和黨捐款圈流轉多日。

一名沒有公開姓名的特朗普團隊成員告訴公共誠信中心，「首日基金會」的註冊文件「將被修改」，小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普將被「除名」。

特朗普家族近期因「兜售」與特朗普成年子女的見面機會飽受批評。迫於壓力，特朗普家族上周取消了與特朗普女兒伊萬卡「共進咖啡」的拍賣活動。（陳立希）（新華社專特稿）