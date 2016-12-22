（中央社倫敦22日綜合外電報導）電影「王牌天神」中飾演上帝的好萊塢資深影星摩根佛里曼，為臉書（Facebook）創辦人祖克柏打造的人工智慧管家配音獻聲，祖克柏在臉書發文讚他「超有才」。



祖克柏（Mark Zuckerberg）研發的人工智慧（AI）管家取名「賈維士」（Jarvis），靈感源自電影「鋼鐵人」（Iron Man）中的虛擬管家賈維士。



祖克柏今天PO文寫道：「從我的角度和普莉希拉（Priscilla，祖克柏妻子）的角度來看賈維士後，我們認為從AI角度出發也會很有趣。摩根佛里曼（Morgan Freeman）真是超有才。」



英國廣播公司（BBC）網站報導，祖克柏在打造人工智慧協助管理家務後，曾上臉書問網友該選誰配音，飾演「鋼鐵人」的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也曾自告奮勇，不過民眾相中摩根佛里曼。



祖克柏表示，摩根佛里曼本月稍早在他參與創立的科學獎擔任頒獎人後，他打電話給摩根佛里曼。



「我說，『嘿，我貼出這文，而…數以千計民眾希望你配音。你願意嗎？』」



祖克柏還表示，摩根佛里曼回說「好啊，當然」。



人機互動專家表示，摩根佛里曼會讓賈維士有別於現有的人工智慧助理。



牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）的霍根博士（Dr Bernie Hogan）表示，摩根佛里曼會與眾不同，是因為他不只像朋友，更像「爺爺級人物」。（譯者：中央社盧映孜）1051222