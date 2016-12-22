廈門男性感染禽流感 大陸本週內第二起中央廣播電台 (2016-12-22 10:32)
就在南韓和日本致力對抗禽流感疫情之際，中國大陸21日晚間證實，本週出現第二起人類感染禽流感的確診病例。
根據新華社報導，福建省廈門市思明區一名44歲男性，18日被診斷感染H7N9禽流感，當局已下令自今天(22日)起暫停當地的家禽買賣。
報導引述廈門疾病預防暨控制中心指出，這名患者已送醫治療，目前情況穩定。
廈門這起確診病例，正值本週稍早前香港確認一名老人感染禽流感之際。在此同時，為了避免地區傳染，南韓和日本在過去一個月已下令撲殺上千萬隻禽鳥。
一般而言，禽流感病毒會存在於染病禽鳥的呼吸道飛沫顆粒和排泄物中，人類主要則是透過吸入或接觸禽流感病毒顆粒或受汙染的塵土。由於農民正為即將到來的農曆新年做準備，使得禽流感病毒的傳染引發關切。
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