陸嫌犯匿逃16年 淘寶購物露行蹤中央社 (2016-12-22 11:23)
（中央社記者張謙香港22日電）據報導，中國大陸淘寶購物網也成為當局發現及逮捕逃犯的管道之一。
根據南方都市報今天的報導，深圳市人民檢察院昨天通報，自2015年初國際追逃追贓行動開展至今，已成功逮捕和勸返29名在逃職務犯罪嫌疑人。
報導表示，這些逃犯最長的逃匿了19年，被捕的方式也都不一樣。
報導舉例指出，10月19日，深圳檢察部門工作人員在陝西渭南逮捕了姓景的嫌犯，他潛逃了16年。
景某曾是蛇口海關工作人員，1994年為行賄人辦理出關放行手續，藉此索取了人民幣百萬元。2000年，景某被調查時，藉口上洗手間翻牆逃逸，從此下落不明。
據說，16年來，景某隱姓埋名，潛逃到陝西省渭南地區的一個小縣城，開了一家照相館。
今年10月，照相館的照相機壞了，景某上淘寶網購買零件並在收貨人資訊中留下真實姓名，由於姓景的人很少，公安機關在海量的資訊中發現有關紀錄，即時提供給檢察機關。
其後，羅湖區檢察院偵查人員前往陝西渭南逮捕景某。1051222
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
uv 窗簾．LEC 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾鉤．吊帶 窗簾．窗簾環．汽車窗簾．DIY 窗簾．燈飾 窗簾．車用窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 伸縮桿．木窗簾桿．窗簾 捲簾．Cisco 窗簾．窗簾掛鉤．窗簾式．雙層窗簾．窗簾桿．迷你窗簾．窗簾扣．3m 窗簾．窗簾綁帶．窗簾軌．伸縮窗簾．窗簾捲簾．素色 窗簾．窗簾 鉤針．LITA 窗簾．紗窗簾
- ASSARI-房間組二件(床箱+床底)雙大6尺
- 【炫麗珠寶】巴黎編織晶鑽 925 純銀戒指
- TITONI瑞士梅花錶 空中霸王系列(23909 S-342)-白色/27mm
- SAMSUNG三星14公斤變頻滾筒洗脫烘洗衣機WD14F5K5ASG/TW
- 【PRADA】Saffiano Travel防刮牛皮iPad拉鍊式多功能保護套(
- 點睛品 Fingers Play 18K金甜美粉紅色寶石曲線造型戒指女戒
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨翡翠觀音項鍊(G2-902)
- 【蓓昂斯】護色三入組_沙龍PRO專業修護出色洗髮精_專業老師
- TITONI瑞士梅花錶 空中霸王系列(83709 S-501)-黑/40mm
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(玻璃種四季平安墜子 F1942)
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
EXO兩星入選年度放心男星榜 黃子韜吳亦凡落選【北京新浪網】
張藝謀怎麼能和李安比呢？別用大師標準要求他【北京新浪網】