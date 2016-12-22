15年前只要提到手機就會想NOKIA，地位如同目前蘋果，但產品未能跟上時代演變，幾乎遭到市場淘汰，但最近出現一項訊息，NOKIA對蘋果提出告訴，指控侵犯32項專利權，包含螢幕、軟體、晶片等。

NOKIA發表聲明指出，2011年開始，蘋果從NOKIA專利組合中，取得一部份專利授權，但其他專利雖然被蘋果使用在許多產品，蘋果卻拒絕取得授權；換句話說，NOKIA指控蘋果使用旗下專利，但卻不願意交涉獲得授權。

目前德國與美國共有4個法院，收到相關控訴，疑似侵權項目包含螢幕、使用者介面、軟體、天線、晶片組、視訊編碼等；但在此之前，蘋果已採取反制行動，指控兩家公司與NOKIA，試圖收取過高且不公平權利授權金。

智慧型手機專利戰爭，似乎重新燃起戰火，5年前蘋果與三星在全球法庭展開攻防，當中各有輸贏，此次NOKIA再挑戰蘋果，未來事件如何發展，相當值得玩味繼續觀察，頗有小蝦米鬥大鯨魚味道。