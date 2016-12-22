韓國青瓦台前幕僚出席聽證會 稱不認識崔順實北京新浪網 (2016-12-22 11:05)
原標題：韓青瓦台前幕僚出席親信門聽證會 稱不認識崔順實
中新網12月22日電 據韓媒22日報導，韓國國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」第五次聽證會22日在國會舉行，青瓦台前民政首席秘書禹柄宇以聽證陳述人身份到會。
上午9點15分許，禹柄宇現身國會，他在回答記者提問時否認自己默認和幫助「親信門」主角崔順實幹政的相關疑惑，並稱不認識崔順實。他還否認曾向檢方調查施壓。
這是禹柄宇11月6日到檢察廳接受調查後時隔40多天現身。國政調查特別委員會11月27日向禹柄宇發送要求其出席聽證會的通知，但沒能交給本人。本月7日舉行第二次聽證會時，特別委發佈「同行命令」派人將禹柄宇帶到聽證會現場，但因禹柄宇去處不明沒能執行。13日，禹柄宇在與韓聯社記者的通話中表示將出席第五次聽證會。
在今天的第五次聽證會上，委員們將針對禹柄宇就默認崔順實幹政、向調查「世越號」沉船事故的檢方施壓、在兒子以義務警察身份服兵役期間安排享受特惠等疑惑集中發問。
關鍵字：
上一則：客機空中洩糞 印度要罰
下一則：客機空中洩糞 印度要罰
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
uv 窗簾．LEC 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾鉤．吊帶 窗簾．窗簾環．汽車窗簾．DIY 窗簾．燈飾 窗簾．車用窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 伸縮桿．木窗簾桿．窗簾 捲簾．Cisco 窗簾．窗簾掛鉤．窗簾式．雙層窗簾．窗簾桿．迷你窗簾．窗簾扣．3m 窗簾．窗簾綁帶．窗簾軌．伸縮窗簾．窗簾捲簾．素色 窗簾．窗簾 鉤針．LITA 窗簾．紗窗簾
- ASSARI-房間組四件(床頭+後掀+3M三線獨立筒+床頭櫃)單大3.5
- 105年國家安全局四等（政經組）密集班DVD函授課程
- OZZIE iPhone 6/6S Plus 可拆背蓋邊框式行動電源
- 【CITIZEN】L系列 純粹韻味典藏女錶-金(FE2043-52A)
- SKECHERS NET 後背包 灰 - S14038
- 【美國Ju-Ju-Be媽媽包】BFF後背/側背媽咪包-Frosted Blosso
- 【TITONI】梅花錶 Seascoper 海洋探索潛水機械錶(83985SBB-
- 【CITIZEN Eco-Drive】雙層霸氣日期顯示腕錶-藍X銀(CA0551-
- 【Reebok】BlockParty系列潮流電音時尚電子腕錶-紫x黑(RC-D
- 【端羽堂-翁記】翡翠如意龍勾掛件
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
俄西伯利亞零下62度創低溫紀錄 學校已停課【北京新浪網】
敘境打擊IS 土耳其部隊14死33傷【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》