原標題：韓青瓦台前幕僚出席親信門聽證會 稱不認識崔順實

中新網12月22日電 據韓媒22日報導，韓國國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」第五次聽證會22日在國會舉行，青瓦台前民政首席秘書禹柄宇以聽證陳述人身份到會。

上午9點15分許，禹柄宇現身國會，他在回答記者提問時否認自己默認和幫助「親信門」主角崔順實幹政的相關疑惑，並稱不認識崔順實。他還否認曾向檢方調查施壓。

這是禹柄宇11月6日到檢察廳接受調查後時隔40多天現身。國政調查特別委員會11月27日向禹柄宇發送要求其出席聽證會的通知，但沒能交給本人。本月7日舉行第二次聽證會時，特別委發佈「同行命令」派人將禹柄宇帶到聽證會現場，但因禹柄宇去處不明沒能執行。13日，禹柄宇在與韓聯社記者的通話中表示將出席第五次聽證會。

在今天的第五次聽證會上，委員們將針對禹柄宇就默認崔順實幹政、向調查「世越號」沉船事故的檢方施壓、在兒子以義務警察身份服兵役期間安排享受特惠等疑惑集中發問。