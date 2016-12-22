（中央社底特律21日綜合外電報導）本田汽車（Honda）正與谷歌公司（Google）商討，在本田出廠車輛安裝谷歌的自動駕駛技術。



美聯社報導，本田指出，與谷歌的自動駕駛車研發單位Waymo協同合作，將使其研究人員學習感測器、軟體和電腦的整合。



本田表示，若達成協議，本田將提供操作這項技術的改裝汽車給Waymo。本田將加入包括Lexus運動休旅車和Chrysler Pacifica廂式休旅車在內的Waymo陣容。



本田之前表示，計劃2020年前後推出自駕車。



這項可能的夥伴關係將是科技公司與車商近來1股自駕車協議風潮中，最新的1件。



谷歌自2009年針對軟體和感測器展開研究，自駕車測試已上路多年。（譯者：中央社何宏儒）1051222