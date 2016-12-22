iPhone是否支援無線充電 人事異動透露玄機NOWnews今日新聞 (2016-12-22 10:27)
市場傳出iPhone計畫支援無線充電已久，科技網站Appleinsider報導，蘋果一名專門負責法規與驗證計畫（Regulatory Certification Program）主管Billy Manning，今年9月轉任Energous公司，剛好是無線充電開發商。
Billy Manning在蘋果服務7年，負責iPhone、iPad、iPod，在美國、歐盟、中國、日本等地法規，外傳Energous公司挖角Billy Manning，除了讓內部管理流程更合理化外，蘋果是否因此合作開發無線充電功能，讓人產生許多想像。
另一方面，科技網站Fast Company指出，Energous公司日前獲得1000萬美元投資，來自於電源晶片供應商Dialog公司，未來Energous公司技術可能透過Dialog公司銷售，iPhone是否支援無線充電，就從這些訊息拆解。
外界盛傳，Energous公司針對iPhone開發長距離無線充電技術，並且Dialog公司又正好是蘋果主要供應商之一，再加上奇妙人事異動，都讓人猜測蘋果可能正在開啟無線充電技術大門。
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