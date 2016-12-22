港媒：陸國安部可能一分為二中央社 (2016-12-22 10:34)
（中央社記者張謙香港22日電）有香港媒體猜測，中國大陸國務院下屬的國家安全部有可能一分為二，一部分叫國家反間諜總局，另一部分就恢復為國家情報總署。
明報今天發表文章指出，大陸全國人民代表大會常務委員會正在北京召開今年最後一次會議，審議議題眾多，其中國家情報法草案引起較少注意。
但文章表示，官方媒體在報導情報法草案時，把它放在導言後首段，可見其地位是重要的，只是語意和內容不詳。
文章指出，中共總書記習近平於2013年成立了隸屬於中共中央政治局的國家安全委員，整合外交、公安、國安和司法等部門。
在國安委統轄下，國安部已名不副實。
據說，2014年大陸方面訂定反間諜法時，外界就有消息指國安部將更名反間諜局。
文章又指出，在中共建政初期，當時的政務院轄下就有一個情報總署，負責海外情報蒐集工作，後來被撤銷。
因此，不緋除國安部未來會一分為二，一部分叫國家反間諜總局，另一部分就恢復為國家情報總署。1051222
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