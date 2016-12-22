原標題：美記者將俄遇害大使與納粹德國大使相比 且拒絕道歉

[環球網報導 記者 翟潞曼]俄羅斯駐土耳其大使安德烈？卡爾洛夫12月19日在安卡拉出席一個展覽開幕式時遭到槍擊身亡。事發後，多國就此事件進行譴責，俄土兩國也成立調查組對事件展開調查。然而美國《紐約每日新聞》記者戈什？昆茲曼則在自己的文章中，把卡爾洛夫遇害與納粹德國大使被殺相提並論，且拒絕為此道歉。

據俄新社12月22日報導，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞？扎哈羅娃早些時候表示，俄外交部將向《紐約每日新聞》致函，要求對方道歉。扎哈羅娃指出，昆茲曼在文中不僅稱不為卡爾洛夫之死落淚，還說這起謀殺是「對正義的伸張」，為恐怖分子的行為做出辯護。

在俄外交部代表要求就此文道歉時，昆茲曼卻在自己的新文章中大肆批評俄總統弗拉基米爾？普京和俄羅斯當局，指責俄方近年來在喬治亞、烏克蘭和敘利亞等國違反國際法規。

昆茲曼還寫道，他有關卡爾洛夫的文章刊登后，數十名美國讀者來信「與俄羅斯一同」表示抗議，他認為這是「令人擔憂的趨勢」。