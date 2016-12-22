臉書與17名校全新合作 科技研究更流暢中央社 (2016-12-22 10:14)
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）臉書公司硬體研發部門Building 8今天宣布，將與哈佛大學、普林斯頓大學以及其他15間大學展開全新合作，讓科技研究計畫上的合作更加迅速。
臉書11月透露廣告投放量已開始遭遇一些成長限制，並轉向虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）尋找新的營收動能。臉書每月有18億活躍用戶。
今年4月加入臉書管理新部門Building 8的杜甘（Regina Dugan）表示，大學與企業間的研究合作，通常得耗時9到12個月才會開始運行，但有了這項新協議，只需數週就能讓雙方在新計畫上迅速展開合作。
哈佛大學科技研發主任柯爾柏（Issac Kohlberg）發表聲明說：「有了這項新協議，當好奇心來敲門時，哈佛研究人員幾乎能與臉書科學人員立即展開計畫」、「這項與臉書的協議，意味著最重大、最具變革性的解決方案，將由大學科學孕育而出。」
臉書發言人表示，臉書將付款給加入計畫的大學，但他拒絕透露明確金額。（譯者：中央社周莉芳）1051222
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