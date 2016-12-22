原標題：俄西伯利亞平原中部創零下62度低溫紀錄 學校停課

中新網12月22日電 據俄羅斯衛星網22日報導，俄羅斯漢特？曼西自治區地方官員稱，該地區在21日創下了零下62度的溫度紀錄。

報導稱，漢特？曼西自治區社會和對外聯繫局局長葉蓮娜？舒馬科娃表示，最新數據顯示，當地12月21日錄得攝氏零下62度，學校因嚴寒取消了課程。

舒馬科娃稱，當地嚴寒天氣將持續到23日，屆時氣溫會升至零下30度。

漢特？曼西自治區位於俄羅斯西西伯利亞平原中部。當地屬大陸性氣候，冬季漫長、寒冷。