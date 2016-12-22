原標題：馬來西亞警察總長下令嚴防聖誕及元旦前夕發生恐襲

中新網12月22日電 據外媒22日報導，馬來西亞警察總長卡立阿布巴卡說，他已下令各州總警長和州警察總監提高所有可能成為恐怖襲擊目標地點的警戒工作，嚴防恐怖分子趁聖誕節及元旦前夕發動恐襲。

他受詢時指出，在德國、瑞士和土耳其先後發生恐襲后，馬國警方已加強監視本地可疑人士，防止他們與恐怖組織勾結。

警察政治部總監弗茲也說，柏林及安卡拉發生「獨狼式」襲擊后，警方將動用一切資源，確保類似事件不會在馬國發生。「警方已加強各州娛樂中心、宗教場所、大使館及領事館的保安工作。」

另據警方反恐組消息人士透露，馬國恐怖分子自「雪蘭莪州蒲種夜店手榴彈恐襲案」后一直伺機而動，意圖展開第二波恐襲，而聖誕節及元旦前夕對他們而言是最好的施襲時機。「因此警方會先發制人，一旦發現異動，就會援引2012年國家安全罪行（特別措施）法逮捕嫌疑人士。」

今年6月28日，蒲種一家夜店遭人拋擲手榴彈，導致八人受傷，警方較后證實這是馬國首起由極端組織「伊斯蘭國」組織（IS）發動的恐襲，並逮捕了10多名嫌犯，其中兩人證實參與這起恐襲。