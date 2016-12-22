普京：吸引中國使用俄農業用地 但會嚴格監管北京新浪網 (2016-12-22 09:32)
原標題：俄總統普京：俄會吸引中方使用俄農業用地
[環球網報導 記者 翟潞曼]俄羅斯總統弗拉基米爾？普京認為，將俄農業用地提供給外國公民使用時，必須有統一的規範和嚴格監管。
據俄新社12月22日報導，普京在會見議會兩院代表時說道：「你們談到了中國朋友。我國與中國有著特別的關係，甚至超越了戰略夥伴關係的範疇。但談到具體活動時，談到使用農業用地時，需要極為謹慎，因為有涉及出產產品質量和肥料使用情況的問題。我們在吸引各國投資者，現在也有日本方面過來的，也有泰國企業，一家泰國企業對俄農業投資10億美元。中方我們當然也會吸引。」
他補充說：「但對所有人都應該有統一規範，俄相關機構也應實施嚴格監管。」
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