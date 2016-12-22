原標題：柏林襲擊事件后德國政府決定擴大錄像監視

中新網12月22日電 據外媒報導，為強化國內安全，聯邦德國內閣會議決定擴大德國國內錄像監視。根據相關一攬子法律草案，將允許在體育場所和購物中心等場所加強錄像監視，自動識別面部的監視也將擴大。此外，還將使用警察隨身攝像機以及用於識別機動車牌照的閱讀系統。

報導稱，由德國內政部長德邁齊埃提交的上述法律草案是對柏林聖誕市場襲擊案的直接反應。不過，德邁齊埃在今年7月分別在慕尼黑髮生殺人事件和在安斯巴赫發生自殺式襲擊事件后即開始指令制定相關措施。

當地時間19日晚，一輛貨車沖入柏林西部城區繁華地帶一個聖誕市場的人行道。目前，襲擊事件已造成12人死亡、數十人受傷。

德國警方19日抓捕了一名巴基斯坦籍嫌疑人，后因證據不足將其釋放。20日，德國當局宣布鎖定一名突尼西亞籍嫌疑人，並懸賞10萬歐元通緝此人。