陸碳衛星發射 可測全球二氧化碳濃度中央社 (2016-12-22 09:29)
（中央社台北22日電）中國科學院宣布，今天凌晨3時22分在中國大陸酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將全球二氧化碳監測科學實驗衛星（碳衛星）發射升空。
新華社報導，大陸中科院空間中心副主任、碳衛星工程副總指揮龔建村表示，碳衛星後續在軌穩定運行，將使中國大陸初步形成針對重點地區乃至全球的大氣二氧化碳濃度監測能力，可充分了解全球碳循環過程及對全球氣候變化的影響，還可提升中國大陸在國際氣候變化方面的話語權。
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第四次評估報告，由於人類活動，主要溫室氣體二氧化碳和甲烷的濃度已上升到2500萬年以來的最高值，並依然呈上升趨勢，地表溫度也在逐年升高。
溫室效應正直接威脅人類的生存和發展。精確監視全球二氧化碳的排放狀況已成為氣候變化研究和應對的迫切需求。1051222
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