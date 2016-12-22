特朗普提名富豪為特別顧問 欲改革監管機構北京新浪網 (2016-12-22 09:05)
原標題：特朗普提名富豪投資家為特別顧問 欲改革監管機構
中新網12月22日電 據美國中文網報導，美國候任總統特朗普過渡團隊21日稱，特朗普提名投資家伊坎（Carl Icahn）擔任監管改革特別顧問，幫助「美國企業家擺脫窒息經濟增長、扼殺就業的監管」。
據報導，特朗普早就打算讓伊坎到自己的政府擔任角色。他2015年6月曾稱他想讓伊坎擔任財政部長，但伊坎很快拒絕那一提議。財政部長一職近期給了高盛前合伙人斯蒂芬？姆欽。
猛砍政府監管是特朗普自參選初期所提出經濟計劃中的關鍵部分，而伊坎也樂於從事這一事業。
伊坎在最新提名宣布之後說，「到了擺脫過度監管和讓企業家盡情發揮的時候：創造就業並支持社區。……當選總統特朗普對於幫助美國家庭是認真的，監管改革將成為美國再次運轉的關鍵組成部分。」
曾經為特朗普提名監管機構人選當顧問的伊坎聲稱自己有避免政府機構「干蠢事」的專長。伊坎說，環保署等機構就是無事生非。
他表示，「我不是反對監管。我是反對監管中的某些愚蠢和它恣意妄為。」
伊坎1961年開始進入華爾街，1968年成立伊坎公司。福布斯稱他身價165億美元，在全世界大富豪中排第50名。伊坎的財富超過特朗普政府中所有人，包括特朗普本人。福布斯估計特朗普的身價為45億美元。
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