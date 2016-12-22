杜特爾特就說髒話道歉：父母管教不夠北京新浪網 (2016-12-22 08:32)
原標題：杜特爾特就髒話道歉：對不起，說了不好的話，父母管教不夠
[環球網報導 記者 趙衍龍]菲律賓總統杜特爾特日前為他經常咒罵他人的習慣道歉。菲律賓社會氣象站的民調顯示杜特爾特經常口出惡語的習慣令許多菲律賓民眾反感。
《菲律賓商報》12月22日報導稱，杜特爾特總統周一晚間在總統府對國內商業大亨發表講話時說：「對不起，我說了許多不好的話。我父母對我的管教還不夠。」
上周，菲律賓社會氣象站公佈一項調查結果，儘管杜特爾特獲得「非常好」的凈滿意度，但仍有51%的受訪者認為杜特爾特公開咒罵外國領導人的習慣不利於菲律賓的外交關係。
杜特爾特總統曾經因掃毒行動遭受指責而公開對美國總統奧巴馬以及歐盟口出惡語，引起國際媒體關注。
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