德國警方鎖定柏林襲擊嫌疑人 懸賞10萬歐元緝拿北京新浪網 (2016-12-22 06:54)
原標題：德國警方鎖定柏林襲擊嫌疑人 懸賞10萬歐元緝拿
德國聯邦檢察官辦公室周三發佈通緝令，懸賞至多10萬歐元給予提供有關突尼西亞嫌疑人Anis Amri線索的民眾。ANIS AMRI現年24歲，被懷疑與周一發生柏林聖誕夜市的恐怖襲擊有關，德國警方在襲擊中嫌犯所使用的卡車內找到了Amri的身份證件。德國檢方在懸賞聲明中提醒民眾「該男子十分暴力且攜帶武器」。
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