原標題：俄伊爾庫茨克有毒液體案死亡人數升至58人

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新華社電 俄羅斯東西伯利亞城市伊爾庫茨克市居民因飲用有毒含酒精液體而死亡的人數21日已升至58人。

塔斯社21日援引伊爾庫茨克市衛生部門發言人的話報導說，目前已有102人因服用非法制售的「山楂」牌含酒精液體中毒，其中58人因搶救無效死亡，還有43人在醫院接受治療，另外1人已治愈出院。

伊爾庫茨克市緊急情況委員會說，經調查，這種「山楂」牌含酒精液體是假冒偽劣商品。伊爾庫茨克市司法部門在全市範圍內開展了稽查假酒的行動，20日晚間至21日清晨共查獲12噸假酒，有11人因制售假酒被拘留，更大規模的稽查假酒行動正在伊爾庫茨克州全境展開。

日前，伊爾庫茨克市發生一起居民因飲用「山楂」牌含酒精液體而大規模中毒事件。俄總理梅德韋傑夫要求俄政府組織力量對受害者進行救治，並且盡一切可能收繳進入零售渠道的非法酒精製品。伊爾庫茨克州偵查總局已對這起事件進行刑事立案，當地司法部門也已全力投入調查此案。（吳剛）