原標題：兒子坑爹百萬美元可約特朗普？

新華社電 美國當選總統唐納德·特朗普的兩個成年兒子被曝「兜售」父親就職次日的見面機會，付款100萬美元（約合695萬元人民幣）即可與總統私會合影。

對此，特朗普團隊20日發表聲明否認，稱媒體斷章取義，所謂見面會只是不成熟的「初步設想」。

「約見套餐」

引發輿論爭議的是一場名為「2017首日」的籌款會。該活動最早由TMZ網站曝光，與會賓客的捐款門檻為2.5萬美元，高至100萬美元。

「首日基金會」定於2017年1月21日在首都華盛頓的沃爾特·E·華盛頓會議中心舉辦籌款會。美國非營利調查報導機構公共誠信中心19日撰文稱，百萬級金主中，「16人可以獲得總統唐納德·J·特朗普的私人招待和合影機會」，「4人可參與（特朗普之子）小唐納德·特朗普或／和埃里克·特朗普及其團隊的打獵垂釣多日行」。此外，還有其他活動入場券相送，並能得到籌款會當天吉他手的簽名吉他。

語焉不詳

對此，承辦「2017首日」籌款會的公關公司首席執行官沃爾特·坎齊向公共誠信中心證實，活動主辦方確為「首日基金會」，但他並不能確定特朗普家族成員是否會出席。

特朗普的過渡團隊20日也發表聲明表示，媒體報導的「2017首日」籌款會「只是尚未被特朗普家族批准和推動的初步概念」。

「小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普熱愛野外活動、支持慈善保護，這一點和籌款會目標一致。不過，他們並沒有以任何身份參與其中。」聲明說。

至於小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普為「首日基金會」的董事，聲明沒有予以解釋。同樣沒有解釋的還有兩人名字為何出現在「2017首日」籌款會的活動宣傳冊上，該宣傳冊已在共和黨捐款圈流轉多日。

（陳立希）