原標題：國際社會譴責柏林恐襲多國加強節日安保措施

新華社電 德國柏林19日發生貨車沖入聖誕集市的恐怖襲擊事件，造成至少12人死亡、49人受傷。同一天，瑞士蘇黎世市中心一座清真寺發生槍擊事件，造成至少3人受傷。兩起襲擊發生后，歐洲多國表示將採取措施，確保節日期間的公共安全。

據最新民調結果，71％的法國人擔心在聖誕和新年節日期間會發生恐怖襲擊，54％的法國人認為政府的安全防護措施不夠。19日早些時候，法國內政部長勒魯在接受媒體採訪時說，節日期間，法國將再增加3000名軍警加入安保「哨兵行動」，尤其是加強公共場所的安保力量。法國憲兵部門也將投入3.6萬名憲兵，在全國各地加強節日期間的安保。

比利時內政大臣讓邦表示，比利時聯邦政府對國內安全警戒措施進行了全面梳理。鑒於此前針對聖誕集市等人流密集地進行的安全部署已相當嚴密，比利時安全警戒級別將維持在三級水平。

義大利內政部長明尼蒂20日召開會議，對當前義大利反恐形勢進行研判分析。會議決定提高全國反恐級別，並重點加強對使領館、公共機構、宗教建築和人群密集場所的安保。在重點城市米蘭將增派800名警力，在博洛尼亞也將提升安全警戒級別。

英國倫敦警方20日發表聲明說，警方已制訂確保聖誕與新年期間公共活動安全的具體方案。在德國發生襲擊事件后，他們正在重新檢視這些方案。

德釋放襲擊案嫌疑人

德國警方已釋放柏林聖誕市場襲擊案中被抓獲的嫌疑人。德國聯邦檢察院表示，並未發現此人有涉案嫌疑。

19日案發當晚，一名23歲的巴基斯坦籍嫌疑人在案發現場附近被警方抓獲。經過調查，調查人員並未發現此人有涉案嫌疑，技術鑒定結果不能證明事發時此人在肇事貨車駕駛室內。截至20日晚，襲擊事件已造成包括貨車原司機在內的12人死亡、近50人受傷，其中14人傷勢嚴重。

德國聯邦總檢察長弗蘭克在20日舉行的新聞發佈會上說，調查人員目前不能確定這起襲擊是否只有一名作案者。