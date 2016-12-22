印尼警方擊斃3恐怖嫌疑人北京新浪網 (2016-12-22 04:15)
原標題：印尼警方擊斃3恐怖嫌疑人
新華社電 印度尼西亞警方21日上午對首都雅加達附近南唐格朗市的一處居民區實施反恐搜捕行動，擊斃3名恐怖嫌疑人並逮捕1人。
印尼國家警察總局發言人在當天舉行的新聞發佈會上說，警方當天抓獲1名恐怖嫌疑人，並根據其提供的線索，發現另外3名恐怖嫌疑人藏身於當地一所民房。
發言人說，3名恐怖嫌疑人在警方的搜捕行動中拒絕投降，並向警察投擲炸彈，但炸彈未能引爆。這3人在與警方交火中被擊斃。警方還在其住所內發現一枚未引爆的土製炸彈。
警方在對抓獲的嫌疑人初審后發現，這些恐怖嫌疑人原計劃在聖誕節和元旦期間發動自殺式襲擊。警方目前正在確認這些嫌疑人是否與國內外的恐怖網路有關。
2002年印尼巴厘島發生恐怖襲擊導致200餘人喪生后，印尼政府加大對境內恐怖主義勢力的打擊力度，但零星的恐怖襲擊事件仍時有發生。今年1月14日，雅加達市中心發生多起爆炸事件，造成至少7人死亡、17人受傷。
關鍵字：
上一則：2016全球有48名記者殉職
下一則：潘基文：我願意許身報國
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
uv 窗簾．LEC 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾鉤．吊帶 窗簾．窗簾環．汽車窗簾．DIY 窗簾．燈飾 窗簾．車用窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 伸縮桿．木窗簾桿．窗簾 捲簾．Cisco 窗簾．窗簾掛鉤．窗簾式．雙層窗簾．窗簾桿．迷你窗簾．窗簾扣．3m 窗簾．窗簾綁帶．窗簾軌．伸縮窗簾．窗簾捲簾．素色 窗簾．窗簾 鉤針．LITA 窗簾．紗窗簾
- 【豪華組】Nikon coolpix W100 防水數位相機 (公司貨)
- 馬來西亞進口 天然乳膠床墊 10cm 雙人5尺 椅的世界
- Jean Paul高堤耶 LE BEAU MALE 冰風暴男性香水 125ml-送好
- 馬來西亞進口 天然乳膠床墊 10cm 單人加大3.5尺 椅的世界
- PERKINS 伯金仕-GIA Princess系列 0.30克拉鑽石戒指
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(冰種帶綠翠聚財葫蘆墜子 F197
- 日本直人木業-BRAC層木96CM坐鞋櫃(96x38x38cm)
- 三菱變頻冷暖空調6-8坪MSZ/MUZ-EF42NAS銀_含運送到府+標準
- 橙品油畫布 - 四聯無框圖畫藝術家飾品掛畫油畫掛飾-油情山
- LG樂金Styler智慧電子衣櫥E523BR
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
俄西伯利亞零下62度創低溫紀錄 學校已停課【北京新浪網】
敘境打擊IS 土耳其部隊14死33傷【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》