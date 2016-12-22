原標題：印尼警方擊斃3恐怖嫌疑人

新華社電 印度尼西亞警方21日上午對首都雅加達附近南唐格朗市的一處居民區實施反恐搜捕行動，擊斃3名恐怖嫌疑人並逮捕1人。

印尼國家警察總局發言人在當天舉行的新聞發佈會上說，警方當天抓獲1名恐怖嫌疑人，並根據其提供的線索，發現另外3名恐怖嫌疑人藏身於當地一所民房。

發言人說，3名恐怖嫌疑人在警方的搜捕行動中拒絕投降，並向警察投擲炸彈，但炸彈未能引爆。這3人在與警方交火中被擊斃。警方還在其住所內發現一枚未引爆的土製炸彈。

警方在對抓獲的嫌疑人初審后發現，這些恐怖嫌疑人原計劃在聖誕節和元旦期間發動自殺式襲擊。警方目前正在確認這些嫌疑人是否與國內外的恐怖網路有關。

2002年印尼巴厘島發生恐怖襲擊導致200餘人喪生后，印尼政府加大對境內恐怖主義勢力的打擊力度，但零星的恐怖襲擊事件仍時有發生。今年1月14日，雅加達市中心發生多起爆炸事件，造成至少7人死亡、17人受傷。