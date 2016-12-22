因炸彈威脅一度疏散人員北京新浪網 (2016-12-22 04:15)
原標題：因炸彈威脅一度疏散人員
新華社電 德國警方20日說，德國西部城市科隆的主火車站當晚因受到炸彈威脅，車站內外人員一度被警方疏散。
當地警方發言人向媒體證實，當地時間20日18時左右，警方接到電話說科隆主火車站受到炸彈威脅。警方隨即將該火車站內外人群疏散，並暫停列車出入。
隨後，警方對車站進行搜查，但並未發現可疑情況。警方於19時左右解除疏散措施，主火車站恢復正常秩序。但疏散措施導致大量列車延誤。
今年7月以來，德國安全局勢驟然緊張，警方多次接到威脅線索並疏散學校、火車站等公共場所人群。12月19日，德國柏林發生貨車沖入聖誕集市人群的襲擊事件，造成12人死亡、49人受傷，目前襲擊者尚未落網。
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