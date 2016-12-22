原標題：三年嚴審罪犯2萬宗 打造減刑假釋「廣州模式」

倉邊路28號報告

拋掉「高牆」的神秘，贏得減刑、假釋的公信力。廣州中院審監庭積極探索減刑假釋案件審理新方式，率先在省內實行改革，以「提請公開、裁前監督—審判公開、陪審監督—文書公開、社會監督」為思路，通過裁前公示、引入人民陪審員、遠程視頻庭審、裁判文書上網等措施擴大公開，杜絕減刑、假釋案件審理過程中「提錢出獄」、「暗箱操作」、「差別待遇」等不公正現象發生。

經過三年的推進落實，形成了減刑假釋案件審理的「廣州模式」，紮緊減刑假釋案件口袋。文/廣州日報記者魏麗娜 通訊員隋岳、趙陽

減刑案中變更監獄提請50%對罪犯不予減刑171件

近三年，廣州中院減刑假釋案件審理模式改革以來，共審結減刑假釋案件19394件，其中，減刑案件19309件，占審結案件總數的99.6%，假釋案件85件，佔0.4%。

在審結的減刑案件中，維持監獄提請建議的9544件，占減刑案件總數的49.4%；變更監獄提請建議的9765件，占減刑案件總數的50.6%，其中，法院變更監獄提請幅度對罪犯減刑的9061件，佔總數的46.9%，對罪犯不予減刑的171件，佔總數0.9%，因提請機關申請或不符合相關法律規定退回案件533件，佔總數2.8%。

充分體現了法院在審理減刑案件中，對刑罰執行機關提請意見的審理監督，不斷發揮了法院在罪犯減刑活動中的審理裁定作用。

在審結的假釋案件中，裁定對罪犯假釋的72件，占減假結案總數的0.37%，不予假釋11件，退回刑罰機關假釋提請的2件。充分落實了嚴格規範減刑假釋案件審理程序，強化監督，杜絕腐敗的中央要求，強化了案件辦理透明度和公正性。

重點審理「三類罪犯」

為了解決「有權人」、「有錢人」服刑罪犯減刑快、腐敗問題突出的問題，廣州中院對三類罪犯減刑假釋案件嚴格貫徹最高院「五個一律」要求，重點審查「三類罪犯」減刑假釋案件。

三年來，共審結「三類罪犯」減刑案件736件，其中，職務犯罪罪犯減刑案件371件，經審理裁定變更監獄提請建議的190件，占職務犯罪案件總數的51.2%，高於普通案件50.6%的變更率，原處級以上職務犯罪罪犯減刑案件88件；金融類犯罪罪犯減刑案件296件，變更監獄提請建議的148件；黑社會性質犯罪罪犯減刑案件69件，變更監獄提請意見的20件。

監督公開促公正

減刑假釋案件公開任查

超六成案件陪審員參審

廣州中院在官網「廣州審判網」開通「減刑假釋裁前公示」板塊，將監獄提請減刑罪犯的基本信息、刑期變動情況、罪犯改造表現、刑罰執行機關提請意見等內容向社會公佈，並實現了提請罪犯減刑、假釋情況在監獄和互聯網上的同步公開、公示。在減刑、假釋案件宣判后七個工作日內，將裁判文書上網公示。

三年中，廣州中院對減刑假釋案件提請情況進行裁前公示19394件，收到各界異議446條，對社會異議案件及時進行了公開審理；審結後上網公示裁定書19394件，未收到社會各界異議。保證每件減刑、假釋案件都置於群眾的監督之下，哪個罪犯頻繁減刑、減刑幅度過高會被群眾「一眼看穿」。

廣州中院自2014年全面實施人民陪審員參審制度以來，推進減刑、假釋案件審理的全過程接受社會監督。截至目前，人民陪審員參與審理的減刑假釋案件11960件，占收案總數的61.67%。如此規模的參審力度在全國確屬罕見，大幅度提升了廣州中院減刑假釋案件質量及公開程度。遠程庭審平台監督無死角

廣州中院近年著力打造減刑假釋案件遠程庭審平台，減刑、假釋案件庭審情況，通過互聯網向社會大眾直播，市民只需在家輕點滑鼠即可了解案件審理情況。

目前，廣州地區的減刑假釋遠程視頻庭審已實現全覆蓋，可以自由連接轄區內的廣州監獄、番禺監獄、女子監獄、花都監獄、從化監獄5所監獄。方便市民旁聽案件，擴大了公開力度，對辦案人員形成倒逼態勢，實現公眾無「死角」監督。

自2014年以來，共開庭審理減刑假釋案件7438件，開庭審理率38.35%，其中，通過減刑假釋遠程視頻庭審平台審理的案件3397件，占開庭案件總數的45.7%。

人大政協媒體監督不缺席

廣州中院建立了人大代表、政協委員聯絡制度，定期邀請人大代表、政協委員旁聽減刑、假釋案件庭審。2014年以來，邀請人大代表、政協委員旁聽職務犯罪、金融類犯罪、涉黑犯罪等三類罪犯減刑、假釋案件50餘件。此外，還積極與有關部門磋商協調，逐步將監所減刑、假釋案件開庭向新聞媒體、社會公眾開放。創新措施

罪犯主動繳納罰金上千萬

廣州中院為嚴肅財產刑判項的權威性，將罪犯履行財產刑情況納入對罪犯減刑、假釋的審查範圍之內。為方便服刑人員能夠就近、便捷履行財產刑，申請設立了在押罪犯財產刑履行的專用賬戶，罪犯在提請減刑假釋期間，可委託親人到有代收罰金業務的數十家銀行，通過「綠色通道」賬戶直接繳納罰金。實施以來，執行財產刑效果顯著，廣州地區服刑罪犯主動繳納罰金1189.66萬元。

釋前談話與當地社區對接

廣州中院積極探索對假釋人員、減余刑釋放人員的釋前談話制度。詢問釋放人員出獄後去向及生活規劃，了解同住人員、家庭成員情況，預先評估釋后的社會風險，及時聯繫釋放人員當地的社區矯正部門，做好釋放人員的管控工作，掌握釋後人員動態。

典型案例

偽造經濟困難證明不予減刑

罪犯梁某生於1977年11月，因犯盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被東莞市二法院判刑11年，並處罰金人民幣1.2萬元。梁某勞動改造成績符合刑罰執行機關提請減刑的條件，廣東省番禺監獄認為其確有悔改表現，依法提請對其減刑3個月。

經查，梁某考核期內獲得嘉獎22次、表揚3次；因毆打他人被給予記過處罰，因生產質量問題突出被扣分，且未繳納罰金。梁某為證明暫無能力繳納罰金，向法院提交了經濟困難等證明材料，經向梁某戶籍所在地派出所、村委會核實，上述材料均系偽造。

廣州中院認為，梁某在服刑考核期間兩次違反監規，為爭取較大減刑幅度，向法院提交虛假證明材料。主觀上的功利性，表現出其對犯罪根源及社會危害性認識不足，且不能較好遵守監規接受教育改造，不能認定為確有悔改表現。據此，裁定對梁某不予減刑。