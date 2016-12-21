「2016年奉節臍橙全網營銷新聞發佈會」今日舉行。記者 周曉雪 攝

華龍網12月21日22時25分訊（記者 周曉雪）酸甜的臍橙，已成為重慶奉節的一張名片，今年奉節縣放「大招」了，賣得好的經銷商可得100萬獎金！今（21）日，記者從「2016年奉節臍橙全網營銷新聞發佈會」上獲悉，截至目前全縣臍橙面積達30萬畝，產26萬噸，綜合產值近15億元。為鼓勵臍橙銷售，奉節將給臍橙營銷大戶發獎金，最高100萬元。

全縣臍橙年產26噸 綜合產值近15億

「2016年奉節臍橙全網營銷新聞發佈會」由中共奉節縣委員會、奉節縣人民政府主辦，奉節縣商務局、奉節縣臍橙產業發展中心、奉節縣旅遊局共同承辦。

「奉節是世界上少有的臍橙特產生態帶，是全國三大臍橙主產區之一，具有非常適合臍橙生長的土壤氣候，孕育了奉節臍橙『酸甜適度、入口化渣』的優良品質。」中共奉節縣委常委、縣政府黨組副書記唐守淵介紹，奉節臍橙榮獲了「中國馳名商標」「地理證明商標」「生態原產地保護產品」等稱號，享有「中華名果」之美譽。

長江穿過四川盆地東部邊緣，在夔門上游形成了約100公里的峽谷斜坡和階地，與溫和的氣候，充沛的雨量，充足的日照共同構成適宜柑橘生長的生態條件，形成了國內獨有的奉節臍橙特產生態小區，奉節臍橙具有「營養豐富、脆嫩化渣、酸甜適度、果汁濃郁」的特點。

近年來，奉節縣委、縣政府緊緊圍繞生態涵養發展區功能定位，堅持走特色效益發展之路。截至目前，全縣臍橙面積達30萬畝，年產26萬噸，綜合產值近15億元，榮膺「中國柑橘20強縣」、「中國橙都」等多項榮譽稱號。2015年還被國家檢驗檢疫總局確定為國家級原產地保護示範區。

聯合阿里京東等電商巨頭 全網營銷拓寬銷售渠道

當前正值奉節臍橙上市時節，奉節臍橙作為奉節最具代表的農特產品，已經是一張宣傳奉節的名片。重慶貢天下公司與奉節縣商務局、縣臍橙中心達成合作意向，將共同打造2016年奉節臍橙全網營銷活動。

第一階段為預熱銷售階段，12月1日—12月20日在阿里巴巴聚划算、淘搶購等平台展開奉節臍橙預售活動。

第二階段為強勢銷售階段，12月21日—次年1月20日，將聯合阿里巴巴聚划算、天貓、京東、唯品會、拼多多等平台展開以奉節臍橙為主題的大型營銷活動，預計曝光量達5億人次。

第三階段為日常銷售階段，2017年1月21日之後，其他地域臍橙已逐步下市，奉節臍橙以獨特的生長優勢，成為線上持續銷售的臍橙產品。並可以延續活動期內的熱度，通過老顧客回購、用戶購物推薦為奉節臍橙帶來持續的關注度。

奉節臍橙集中上市。記者 周曉雪 攝

線上線下銷售均有獎 營銷大戶最高可得100萬獎金

為了讓臍橙賣得更遠、更好，今年奉節縣將加大奉節臍橙營銷獎扶力度，設立奉節臍橙網路銷售獎、奉節臍橙線下銷售獎、奉節臍橙生產主體銷售獎，以鼓勵經銷商對奉節臍橙進行品牌營銷。

據了解，奉節臍橙網路銷售等級獎設立了特、一、二、三等獎的網銷量，須分別達到2000噸以上、1000噸以上、500噸以上、200噸以上，縣政府將授發獎牌，分別獎100萬元、30萬元、15萬元、5萬元。

奉節臍橙線下銷售獎設立了一等、二等、三等三個等次，凡授權經銷商參評奉節臍橙品牌銷售獎一、二、三等獎的銷售量，須分別達到3000噸以上、2000噸以、1000噸以上，縣政府將授發獎牌，分別獎30萬元、15萬元、5萬元。

奉節臍橙生產主體銷售獎將評選「好橙人家」300戶，凡種植規模達到250株以上，株產達50公斤以上，總產12500公斤以上；產品符合地方標準要求；臍橙產品二級果以上比例達75％以上等，由縣政府頒發榮譽證書併發放獎金1000元/戶。

此外，在奉節臍橙銷售的重點城市，將建立奉節臍橙線下直營店200家，按每家建立專櫃，掛設宣傳標識、KT板等補貼5000元/店。

六舉措打通臍橙全產業鏈 「十三五」力爭產值30億

據介紹，為了奠定臍橙發展的新平台，奉節縣近年來通過六項舉措將打通臍橙全產業鏈。目前，新栽植和改換晚熟臍橙，實現了一年有8個月都可以品嘗到新鮮的奉節臍橙。同時，以綠色防控、循環農業、高品質栽培為核心，建立了臍橙科技示範基地22000畝。

在品牌上，奉節縣統一品牌、授權經營，創新和完善市場營銷體系建設，今年「奉節臍橙」品牌估值21個億。食品安全同樣受到市民關注，奉節臍橙蛀果率僅為全市標準的五分之一，確保了臍橙生產安全。

此外，奉節縣還規範建設臍橙企業、大戶、農民合作社400個，10萬余畝果園實現了集約經營組織覆蓋。並開展柑桔品種、栽培技術等研究示範，引導組建柑橘技術專業化服務隊伍。

預計「十三五」期間，奉節縣將以建設「品種優新、品質一流、品牌響亮」的產業高地為目標，打造世界柑橘第一品牌，力爭在「十三五」末形成30萬畝、40萬噸、30個億的產業格局。