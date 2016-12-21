讓人心驚肉跳的債市大動蕩，終於平息了下來。

今天，國債期貨各品種一掃往日的陰霾，均大幅上漲。其中十年期國債期貨主力合約T1703收報96.245，漲幅1.57%；五年期國債期貨主力合約 TF1703收報98.850，漲幅1.09%，盤中甚至觸及漲停。

債券市場之所以能夠在今天滿血復活，主要是受國海證券「蘿蔔章」事件重大進展的提振——和之前模糊的態度不同，國海證券在最新公告中表示，已經與涉事機構達成共識。之前，國海證券前員工使用假印章與其他機構訂立債券代持協議，在代持債券出現巨額浮虧后，這兩人一人失蹤，一人被公安控制，引發整個債券市場恐慌，債市（包括國債期貨在內）連續大跌。

各方通力拯救債市困局

經過一周的持續發酵，國海證券的「蘿蔔章」事件終於迎來了解決初步方案。

據21世紀經濟報導，由於債券市場持續下跌，12月20日下午6點左右，中國證券業協會召集涉事的26到27家機構連夜開會。會議由證監會副主席李超主持，經過長達5個多小時的談判，最終國海承認履行代持協議，但其他機構不得擠兌，共同承擔一定的風險。

與會的某券商人士表示，這個會議通知得特別急，「我們大概是5點多才接到的通知，有幾家外地機構在京又沒有高管的都沒趕過來。這次開會每家機構限一個人參加，國海方面出席的是總裁項春生。鑒於上次有所謂的會議紀要流出，參會的人都是交了手機的，杜絕錄音錄像。」

一位與會人士表示，談判曾一度陷入僵局，當時逼得監管部門的領導說：「關門！今天如果沒有談出一個結果，大家都別走。」

最終，大家都達成了共識，國海認賬，其他機構也承諾不擠兌，共同承擔風險。該與會人士也表示，接下來國海證券會跟每家涉事機構再詳細談具體的處理方式和風險承擔比例。「目前200億的損失不到10億元，而且是賬面浮虧，債券和股票不一樣，票息也能彌補一部分損失。而且風險的分擔不一定是你承擔多少，我承擔多少，也有可能是時間上，比如我再給你持有半年或者一年，也許到時候價格漲回去了，就沒有任何虧損了。」

20日晚間，國海證券也公告了會議結果。會議達成共識：雖然主要責任在於涉嫌刑事犯罪的個人，但為了維護大局、履行社會責任，我司認可與與會各方的債券交易協議，願意與與會各方共同承擔責任，同時我司將依法追究相關個人偽造公司印章的刑事責任。今後，各方將繼續誠實守信開展業務，共同維護債券市場信用和交易秩序。

每經小編（微信號：nbdnews）留意到，今年前三季度，國海證券凈利潤為9.79億元，即便上述報導所說的「損失不到10億元」全部納入今年的報表，那麼國海證券賬面不一定會虧損，畢竟其四季度還會有盈利。今日（21日），國海證券公告，其股票還將繼續停牌。

處於風暴眼的國海證券，以「犧牲自我」的方式，化解了這次信用危機。同時，這也與各方的積極配合直接相關。

據央行公告，12月20日，央行以利率招標方式開展了2100億元逆回購操作，在減去當天逆回購到期的1200億元，央行在公開市場實現資金凈投放900億元；另據上海證券報報導，市場傳聞央行20日還指導部分銀行通過「X-Repo」這一市場化工具投放了資金，釋放出央行多渠道加大流動性投放力度、提振市場信心的重要信號。

最近幾日，包括國開行2016年第五期、第七期金融債增發債券在內，多隻中票、短融等債務融資工具延遲或取消發行，專項債券、個人住房抵押貸款資產支持證券也延遲了發債計劃。據中信證券統計，僅上周，就有29隻債券取消了發行計劃，主要集中在鋼鐵、交通和公共事業行業。

一方面是央行向市場提供流動性，同時減少新增債券抽水，市場資金面得以改觀，這也為國海證券解決此次危局提供了良好的外部環境。

足以載入中國金融史冊

對絕大多數人來說，國債並不是主流的投資品種，國債期貨更是一個陌生的詞彙。但國海證券「蘿蔔章」事件，其引發的潛在風險十分巨大，因為這牽涉整個債市的信用問題。有些交易員甚至表示，為這件事情，自己連續晚上睡不著，因為始終在擔心自己做的交易是不是也是蘿蔔章。

「蘿蔔章」事件12月15日被媒體曝光后，12月15日、19日，國債期貨連續大跌，12月20日國債期貨繼續大跌，10年期國債價格一度跌至93.222元，但在各方的馳援下，當天國債期貨由跌翻紅，今日國債期貨各品種更是集體大漲。

據21世紀經濟報導，上述參加與會人士甚至表示，「我覺得很多年以後，這份大家簽了字的會議紀要是可以載入金融史冊的，畢竟化解了一場風波。」

對中國金融市場來說，債券市場有一個永遠難以忘卻的巨大傷痛，而正是這樣的傷痛，讓國海證券「蘿蔔章」事件才如此讓人心驚肉跳。這個傷痛就是1995年的「327」國債期貨風波爆發。

「327」是92（3）國債06月交收「國債期貨」合約的代號，對應1992年發行1995年6月到期兌付的3年期的現貨國庫券，該券發行總量是240億元人民幣。

國債期貨試行的兩周內，交易清淡。1995年2月23日，情況發生了歷史性的變化，這一天，財政部頒布了《關於調整國庫券發行條件的公告》，公告稱，在通貨膨脹居高不下的背景下，政府決定將參照中央銀行公佈的保值貼補率給予一些國債品種的保值補貼。國債收益率開始出現不確定性，國債期貨市場的炒作空間瞬間被擴大，這成為「327事件」的直接導火索。

當天，上海萬國證券公司違規交易327合約，最後8分鐘內砸出1056萬口賣單，面值達2112億元國債。證監會讓上交所自己處理。

當天晚上11點，上交所總經理尉文淵在經過緊急會議后正式下令宣布：1995年2月23日16時22分13秒之後的所有交易是異常的無效的，經過此調整當日國債成交額為5400億元，當日「327」品種的收盤價為違規前最後簽訂的一筆交易價格151.30元。這也就是說當日收盤前8分鐘內多頭的所有賣單無效，「327」產品兌付價由會員協議確定。

上交所的這一決定，使萬國證券的尾盤操作收穫瞬間化為泡影。萬國虧損56億人民幣，瀕臨破產。

此後，「327」國債事件當事人之一的管金生由此身陷牢獄，另一當事人尉文淵被免掉上交所總經理的職務，國債期貨夭折。

與327類似的是，代持門風波最高潮時，國海證券宣布緊急停牌。當天，5年期國債期貨跌停，10年期國債期貨跌停。

重新審視債券代持

儘管「假章」事件所涉機構之間就解決方案達成共識，但債券代持業務及其背後的一些列問題仍然值得討論。

所謂債券代持，就是指機構將自己買來的債券，轉讓給代持機構，並約定在一定時間內以一定的價格買回。實際上，這個過程涉及兩份協議，一份是明面的債券賣出協議，而另外一份則是債券賣出時附帶的遠期的買回協議，雙方一般不公開。

華南地區一位銀行人士對每經小編（微信號：nbdnews）表示，債券代持算是非標準化的買斷式回購交易。金融機構通過代持把債券轉移出去獲得資金，而這些債券就在賬面上消失了。

代持業務上一次引起市場的廣泛關注是在2013年的債市監管風暴期間。彼時，萬家基金鄒昱、中信證券楊輝、齊魯銀行徐大祝、西南證券薛晨、易方達基金馬喜德等人涉嫌「利益輸送」的事件紛紛湧現，令銀行間債市的灰色生意大白於天下。而這些所謂的「利益輸送」就是通過銀行間債券市場中的「丙類戶」和代持業務完成的。

隨後，監管機構出台了一些列措施，對丙類戶進行嚴厲的整頓和限制，通過代持進行利益輸送的事件也淡出了大家的視野。

「從具體操作上看，債券持有方通過銀行間交易與代持方達成口頭協議，或者是簽了陰陽合同，將債券轉讓到丙賬戶做代持，債券持有方在債券到期前便從代持方收回代持的債券，以規避監管，且雙方通常均不入賬，屬於表外交易。」凱鵬律師事務所的石峰認為，這涉嫌違反內部控制、信息披露方面的規定。

石峰表示，在季末、年末等關鍵時點，一些機構為了掩蓋債券投資的虧損，就以代持方式向其他機構轉移這部分虧損。在代持期間，雙方通過賬外賬處理，這違反了基本的財務會計法規和準則。

「將債券暫時轉出，降低風險資本佔用量，違反信息披露、勤勉盡責義務，損害投資者利益，可能導致違約，需承擔相應違約責任。過去代持行為多發生在銀行，現在券商和基金的需求量也在增大。」石峰稱，所謂風險資本，是指用來支持其業務發展，抵禦風險，併為債權人提供「目標清償能力」的資本。如果將債券轉出，就可以降低風險資本佔有量，盤活資本。但是這種行為損害了廣大投資者的利益，可能造成將來資不抵債，無力償債而違約，要承擔相應的違約責任。

石峰還認為，對於代持方而言，虛增交易量違反國債承銷團成員資格審批法規，一旦被查可能被行政處罰。債券交易量排名是影響評定國債承銷資格的重要因素，因此對於銀行、券商來說，都希望成為代持方，用來提高交易量排名。但債券代持屬於弄虛作假，具有一定的欺詐性，違反《國債承銷團成員資格審批辦法》第38、39條。