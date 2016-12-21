瑞再：預計今明兩年非壽險實際保費增長2%左右北京新浪網 (2016-12-21 22:50)
近日，瑞士再保險發佈《全球經濟和保險市場展望》的報告指出，全球商業保險定價依然面臨挑戰，匯率變動導致2015年以美元計價的保費出現減少，預計今明兩年非壽險實際保費增長2%左右；由於利率下降和投資收益率偏低，壽險公司的盈利能力仍將承壓；商業保險市場面臨壓力，但是網路風險、供應鏈風險和責任風險將迎來增長機會。
具體到中國市場，瑞士再保險中國總裁兼北京分公司總經理陳東輝表示，中國保險行業的發展空間巨大，2015年，全球共造成經濟損失1580億美元，但保險損失只有490億美元，而中國保險保障水平還遠遠低於國際水平，縮小巨大的風險保障缺口將是中國保險業的使命。針對近期行業熱議的「保險姓保」的問題，他則表示，只有風險保障的功能是不可替代的，才能體現行業的獨特價值。
瑞士再保險經濟研究及諮詢部高級經濟分析師、副總裁邢酈在介紹《全球經濟和保險市場展望》時指出，亞洲地區貿易活動趨弱，債務槓桿率過高，家庭部門和企業部門不斷增長的債務，支持了近年來經濟的高速增長，在經濟增長放緩、利率水平上升的背景下，償債將更具挑戰性；亞洲經濟放緩受制於結構性問題，特別是生產率增速放緩、基礎設施瓶頸和人口老齡化等核心問題；而中國正採取一系列經濟結構性調整措施，這將導致經濟增速放緩，主要風險包括政策失誤、政府與市場溝通不暢、系統性金融風險、以及相互衝突的政策目標。
具體到保險市場，縱觀2015年，保險行業投資回報率較低、承保業績下降，非壽險公司盈利水平有所下滑，壽險市場儘管處於低利率環境，不過股東權益和盈利水平均有所上升。
12月9日，中國保險資產管理業協會執行副會長曹德雲在京透露，預計今年底年度保費規模將達到3萬億元，超過日本成為世界第二大保險市場，2016年度保費規模高速增長已成定式。瑞再指出，亞洲保險業已經到了快速發展階段，許多亞洲新興市場的保險深度較低，但正準備實現飛速增長。在亞太地區，中等收入家庭的數量預計會迅速增加，特別是在印度和中國。
中國市場雖然年底有望成為全球第二大保險市場，但是保險市場保險密度和深度仍然偏低。2015年底，中國人均壽險保單數不足1張，而同期，美國5張，日本6.5張；中國人均保額1萬左右 ，而同期香港人均48萬。另一方面，中國死亡保障缺口相當大，2014年達到32萬億美元，並且在 2004-2014期間以年均17%的速度增長。
與此同時，中國仍然面臨著龐大的自然災害財產保障缺口，以及嚴重的一般財產保險保障不足和災後補償比較低的問題。由於保險深度、密度均不高，因災致貧和因災返貧概率大，救災成本由家庭、社會和政府承擔，例如：保險業為汶川地震賠付10億元（直接經濟損失為8452億元），賠付率僅為0.12%。
報告最後分析認為，未來保險著力點應該是供給側改革，保險公司應該充分利用「一帶一路」帶來的機遇。邢酈分析認為，缺乏基礎設施一直制約著許多「一帶一路」參與國家的經濟發展，預計2015-2030年，「一帶一路」地區的基礎設施缺口將達到20萬億美元，約佔該區域GDP的2.9%左右。
而截至2016年7月的數據顯示，，已公佈了700多項有中國參與的「一帶一 路」建設項目總價值達到1.2萬億美元（基於有數據的590個項目估計而得），其中74%為基礎設施建設項目，占項目總價值的86%。
瑞再認為，未來支持「一帶一路」戰略應該成為主要商業保險業務，工程保險 、財產保險、水險 、責任和人身意外保險、貿易信用保險等業務將迎來爆發。
保險業併購活動在金融危機嚴重期間急劇減少后，始終處於相對低迷水平。瑞再報告顯示，近兩年保險業併購活動增強，全球併購活動表現強勁，未來的交易預計將有所增加，而調研數據也表明企業的併購情緒正在發生轉變。這從另一方面印證了亞洲保險業增長較為強勁。
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