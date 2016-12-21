近日，瑞士再保險發佈《全球經濟和保險市場展望》的報告指出，全球商業保險定價依然面臨挑戰，匯率變動導致2015年以美元計價的保費出現減少，預計今明兩年非壽險實際保費增長2%左右；由於利率下降和投資收益率偏低，壽險公司的盈利能力仍將承壓；商業保險市場面臨壓力，但是網路風險、供應鏈風險和責任風險將迎來增長機會。

具體到中國市場，瑞士再保險中國總裁兼北京分公司總經理陳東輝表示，中國保險行業的發展空間巨大，2015年，全球共造成經濟損失1580億美元，但保險損失只有490億美元，而中國保險保障水平還遠遠低於國際水平，縮小巨大的風險保障缺口將是中國保險業的使命。針對近期行業熱議的「保險姓保」的問題，他則表示，只有風險保障的功能是不可替代的，才能體現行業的獨特價值。

瑞士再保險經濟研究及諮詢部高級經濟分析師、副總裁邢酈在介紹《全球經濟和保險市場展望》時指出，亞洲地區貿易活動趨弱，債務槓桿率過高，家庭部門和企業部門不斷增長的債務，支持了近年來經濟的高速增長，在經濟增長放緩、利率水平上升的背景下，償債將更具挑戰性；亞洲經濟放緩受制於結構性問題，特別是生產率增速放緩、基礎設施瓶頸和人口老齡化等核心問題；而中國正採取一系列經濟結構性調整措施，這將導致經濟增速放緩，主要風險包括政策失誤、政府與市場溝通不暢、系統性金融風險、以及相互衝突的政策目標。