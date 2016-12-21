12月11日漲停揭秘：混改成風口，庄股再肆虐北京新浪網 (2016-12-21 22:50)
益盟好股-龍虎點評
總結：混改成風口，庄股再肆虐。
光大金田路：賣出600069銀鴿投資3100萬，買進002346柘中股份3800萬。
國泰君安江蘇路：買進600115東方航空1.67億，股神又出手了，買二中信杭州鳳起路買進8000萬也是章建平常用席位，熊市敢接大盤股的也沒幾個人有這種魄力。
華泰佛山綠景路：賣出002283天潤曲軸1800萬。
海通廣州珠江西路：買進601882海天精工3100萬，賣出3200萬，賣出000923河北宣工6900萬，獲利300萬。賣出603319湘油泵300萬，還有3000萬貨沒出，不太符合其以往的一日游風格，加上今天又買了海天精工，在次新股這個領域里綠景路是有很高的話語權，其看好次新股值得思考，昨天無影腳買進的三個股票今天都是有機會獲利的。
光大佛山季華六路：買進000565渝三峽2800萬。買進000010魅力生態3900萬。
華泰廣州天河東路：賣出603319湘油泵1700萬。
國泰君安天山路：賣出002785萬里石6100萬，獲利200萬，昨天買的比較少的東北電氣今天倒是停牌了，天山路和綠景路的風格比較像。
光大寧波解放南路：賣出603660蘇州科達3680萬，獲利200萬，其小號也是賣出的。
銀河紹興：買進002346柘中股份1900萬，買二浙商紹興解放北路買入2400萬，確定是趙老哥的新席位。深南哥和趙老哥對庄股好像不是特別避諱，只要是符合其風格的就敢買。
光大東莞元美路：買進000595寶塔實業4100萬，又來抄底了。
興業陝西：賣出300317珈偉股份2253萬，虧損184萬。
興業廣西：買進000923河北宣工2600萬。昨天進場該股的遊資基本都出局了。
浙商杭州玉古路：買進002283天潤曲軸1000萬。
華寶舟山解放西路：賣出000923河北宣工4100萬，獲利120萬不到。
中國銀河福州：賣出000923河北宣工2482萬，獲利80萬。買進603319湘油泵1200萬。
光大奉化南山路：買進600069銀鴿投資3000萬，買進300268萬福生科7900萬。
光大餘姚南雷南：買進300268萬福生科3400萬。今天落升買了1億多該股。
中信溧陽路：買進600115東方航空6400萬，賣出600069銀鴿投資3900萬。
華泰廈禾路：買進000595寶塔實業540萬，賣出1900萬。
華泰成都南一環：買進600115東方航空7000萬。
東方杭州龍井路：賣出002697紅旗連鎖2300萬。
中信湖北分公司：加倉600069銀鴿投資，該營業部貌似比較看好他，兩天買了5600萬。
中信建投蘇州星海街：買進600069銀鴿投資2300萬，蘇州的營業部普遍都是抄底強勢股好手。
華泰重慶春暉路：買進000923河北宣工2700萬。
華泰青島寧夏路：買進600545新疆城建3700萬，賣出3200萬。
銀河杭州慶春路：買進603660蘇州科達4000萬。
長城仙桃錢溝：賣出601116三江購物3000萬，買進002098潯興股份1000萬。
中投南京太平南路：賣出601882海天精工3400萬，賣出002558世紀游輪2500萬。
招商深圳蛇口工業七路：買進601882海天精工4200萬。
華泰南京六合彤華街：買進002697紅旗連鎖1400萬，該股的亮點就是龍飛虎買入，不過有3家機構席位，說到機構席位，在300545聯得裝備上坐莊的應該也是機構席位，今天的成交回報顯示莊家又買回來了，買進000595寶塔實業800萬。龍飛虎對寶塔真的是鍥而不捨。
中信建投宜昌解放路：買進601116三江購物3200萬。
財通紹興人民中路：買進300317珈偉股份5100萬，賣出000923河北宣工1900萬。
中信淄博分公司：買進600115東方航空3800萬。
興業廈門分公司（澤泉）：買進002040南京港1800萬，買進002346柘中股份1900萬，澤泉今天加倉002767先鋒電子3700萬，賣出002346柘中股份2000萬，賣出002040南京港4400萬。
中信上海長壽路（溫州幫）：買進002803吉宏股份3500萬，賣出5800萬。溫州幫今天賣出002803吉宏股份6000萬，買進002600江粉磁材8300萬，今天漲停的華鈺礦業、寶色股份、茂業商業、新宏泰都是溫州幫的舊愛。近期漲幅較大的開爾新材，威龍股份，先鋒電子朗源股份都是庄股，看來證監會查溫州幫的事情屬於無疾而終了。
東川路：觀望狀態。
清揚路：觀望狀態。
寧波翠柏：觀望狀態。
上海聯洋：觀望狀態。
中信溫州：觀望狀態。
中信古北：觀望狀態。
淮海中路：觀望狀態
涪陵廣場：觀望狀態。
歡樂海岸：觀望狀態。
寧波江東北：觀望狀態。
今日上榜個股
新股未開板
603878武進不銹、603036如通股份、603990麥迪科技、603708家家悅、603928興業股份、603585蘇利股份、002826易明醫藥、603823百合花、603559中通國脈、002829星網宇達、002827高爭民爆、002828貝肯能源、002831裕同科技、300576容大感光、300572安車檢測、300575中旗股份、002830名雕股份、300573興齊眼藥、603389亞振家居、300571賓士信息、603098森特股份、300581晨曦航空
次新股
11:24 601882 海天精工 新股行情火爆
13:44 300545 聯得裝備 超跌引發反彈
14:43 603909 合誠股份 超跌引發反彈
14:55 603016 新宏泰 超跌引發反彈
重組併購
09:25 000710 天興儀錶 購買貝瑞和康100%股權 天興儀錶漲停
09:45 000565 渝三峽Ａ 擬發行股份方式收購寧夏紫光 渝三峽Ａ漲停
14:15 000923 河北宣工 重組獲批 河北宣工漲停
其他板
09:31 000010 美麗生態 PPP概念：簽署50億PPP合作協議 美麗生態漲停
10:35 002600 江粉磁材 稀土永磁：礦產資源「十三五」規劃出台 江粉磁材大漲
10:37 300402 寶色股份 重型設備：超跌引發反彈 寶色股份漲停
11:30 600115 東方航空 混改：國資委推動多領域混改 東方航空衝擊漲停
13:28 002558 世紀游輪 重組併購,電子競技：305億併購案+電子競技前途無量 世紀游輪衝擊漲停
13:53 601020 華鈺礦業 金屬採掘：超跌引發反彈 華鈺礦業大漲
14:19 600818 中路股份 共享經濟：共享單車發展超預期 中路股份大漲
14:39 600523 貴航股份 大飛機：C919首飛在即 貴航股份漲停
14:43 601008 連雲港 港口：受南京港連續漲停刺激 連雲港漲停
14:47 600828 茂業商業 百貨零售：超跌反彈 茂業商業漲停
14:55 002212 南洋股份 充電樁：戰略性新興產業規劃出台 南洋股份大漲
14:55 002040 南 京 港 地方國企改革,重組併購：重組併購龍集公司股權+國企改革 南京港大漲
14:47 002346 柘中股份 上海板塊,輸變電設備：超跌反彈后延伸出第二波主升浪 柘中股份大漲
14:52 002515 金字火腿 食品：春節臨近火腿銷售旺 金字火腿大漲
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