百川能源擬定增募資18億元加碼天然氣業務

百川能源21日晚間披露定增預案。公司擬以不低於13.56元/股的價格發行不超過132743362股（含本數），合計募資不超過18億元（含本數）。

點評：募投項目中，香河縣「村村通」燃氣工程項目擬投入7.53億元，三河市「村村通」燃氣工程項目擬投入10.47億元。公司表示，本次非公開發行股票將將有助於提升相關區域燃氣化率，減少相關區域對於燃煤器具的使用，大力推進相關區域的清潔能源開發利用，為空氣污染治理積極貢獻力量。同時，還有助於擴大公司天然氣業務覆蓋地域範圍，提升公司未來業績。

勝利股份獲天潤數娛實控人舉牌

勝利股份21日晚間公告，由於實際委託人賴淦鋒長期看好新能源及清潔能源行業的前景以及該上市公司未來的發展。廣州期貨股份有限公司旗下薈金勝利2號資產管理計劃人自2016年12月2日起，通過交易所集中交易方式買入並持有勝利股份4400.4175萬股無限售普通流通股，占勝利股份總股本5.00%。

點評：該資管計劃有意向在未來12個月繼續增持。據悉，賴淦鋒為天潤數娛的實控人。

韻達借殼新海股份公司實際控制人將變更

新海股份21日晚公告，韻達貨運的實際控制人聶騰雲和陳立英夫婦將成為上市公司的實際控制人。

點評：鑒於新海股份重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易事項涉及的發行股份購買資產的新增股份於12月23日在深圳證券交易所上市，公司控股股東、實際控制人權益發生變動，公司控股股東、實際控制人發生變更。

海利得控股股東提議年報10轉15派5

海利得21日晚公告，公司控股股東、實際控制人高利民提議2016年度利潤分配以公司現有總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利5元（含稅）；同時以資本公積轉增股本，每10股轉增15股。

點評：此次提出的利潤分配預案是基於當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，與公司經營業績及未來發展相匹配。同時對公司2016年度凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響。