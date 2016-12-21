網紅臉背後的大生意，整形專業畢業生月薪竟然10萬+？真相卻是……

在今天的微博排行榜上，曾因出演星爺的電影《美人魚》而被人熟知的女星林允上了熱搜，不是因為新電影，而是因為牙齒……

騰訊娛樂直接以《做了烤瓷牙？林允牙齒是整齊了 但看著有點怪》為題對此進行了報導，隨後關於林允疑似整形的報導充斥網路。

僅僅一則傳聞為何卻能引起如此大的反響呢？這背後除了名人效應以外，還有人們對時下火熱的整形美容行業的關注。

隨著中國新生代對美的追求越來越強烈，整形已經不是一個隱晦的話題，甚至每年寒暑假都有數以萬計的學生黨紛紛奔赴韓國、日本整容，國內大大小小的整形美容醫院也遍地開花。

與行業的火爆伴隨而來的是「用工荒」。據廣州日報報導，在近日舉行的廣東省2017屆高校畢業生醫學類急需緊缺人才專場供需見面會上，不少整形外科專業的研究生還沒有畢業就被用人單位招走了，有的招聘單位甚至開出了月薪十幾萬的豐厚待遇。看到這裏，有沒有後悔自己入錯了行呢？

整形專業應屆生月入十萬？

俗話說，男怕入錯行，女怕嫁錯郎。最近，教育部發佈的一組數據讓很多應屆畢業生捏了把冷汗。根據教育部預測，2017年高校畢業生數量將達到795萬，比2016年增加30萬。當不少應屆生還在為工作發愁的時候，整形外科專業的在校生就已經被號稱十萬月薪招聘的公司盯上。

記者注意到，整形外科專業畢業生搶手背後，是「小鮮肉」和各種網紅的當道。根據ISAPS統計，2015年我國醫療美容行業的市場規模為870億元，2016年預計將達到1090億元，同比增長25%，若未來將保持25%的增速，預計到2020年市場規模將達到2650億元。

「高顏值有利於找到好工作、好對象，越來越多女孩子願意做一些微整形，需求非常大。」廣東省整形美容協會一位人士對每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者表示，隨著人們生活水平提高，美容產業越來越規範，國內整形美容機構也日益增多。據行業此前統計的數據顯示，僅廣東省內就有500家左右。

該協會人士進一步稱，目前一個剛從學校畢業、沒有臨床經驗的研究生拿十萬月薪是不可能的事情，但一般在行業沉澱幾年的醫生月薪能達到五六萬，如果跳槽也可能拿到新聞中說的這個數字，但前提還是要技術好。「行業發展勢頭猛，醫生技術好、工資高也正常。」

中國整形美容協會民營分會常務理事韓嘯接受每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者採訪時也表示，這個薪水對於普通研究生幾乎不可能，整形美容行業對技術要求特別高，通常從業五年以上、能主刀並獨擋一面的醫生月薪能達到八萬以上，技術熟練的在十二萬以上。「沒有臨床經驗的研究生剛畢業大約在一萬元左右，民營醫院給出的工資會稍微高一點，但不可能達到10萬。」

對於在日本、韓國考察過多個整形醫療項目的韓嘯來說，一名醫學專業的畢業生成長為一名有經驗的手術專家是一個相當艱苦的過程，個性化的臨床經驗直接決定醫生上手的快慢程度，而技術水平恰好是評判醫生價值的關鍵因素。

「一名出色的醫生需要兼具一定的溝通能力和手術技巧，公立醫院培養一名有經驗的整形醫生需要很長的學習時間，而民營醫院往往更願意招熟手。」韓嘯初步估算，一名研究生需要3~5年時間才具備獨立主刀的能力，如果要到熟練級別則需要10年左右。

由於粥多僧少，醫療美容機構之間挖牆腳現象也較普遍，一些從業人員的工資也借勢被推得很高。韓嘯說，技術越精尖的人才身價越高，行業之間的挖角也相當普遍，尤其是有經驗的醫生和有資源優勢的諮詢師。

廣告費過高拖累行業盈利

其實，整形美容行業讓人誤解的不止是醫生收入，就連「暴利」一說也值得推敲。

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，目前國內已有麗都整形（834480）、利美康（832533）、華韓整形（430335）、瑞瀾醫美（838265）、春天醫美（837636）和榮恩醫療（835387）、美貝爾（835799）、伊美爾（839070）、永成醫美（839816）、俏佳人（836316）等9家整形美容公司掛牌新三板，還有包括朗姿股份（002612，SZ）和蘇寧環球（000718，SZ）跨界布局醫美行業。半年報顯示，9家醫美公司的毛利率均超過45%，但凈利潤在15%以下，有些甚至只有7%左右。

記者進一步發現，目前醫美機構主要通過增大廣告投放和與導客平台合作的方式來吸引消費者。以華韓整形為例，公司上半年廣告及業務宣傳費為5195萬元，占營業收入的22%。

「1500萬~2000萬的投入是正常水平，分攤到每個具體層面，30%~50%的市場推廣費用是大頭，人力成本在15%左右，還要加上房租等其他開支。」 高特佳投資集團高級投資經理謬羽佳坦言，公開數據顯示，一些上規模的整形美容機構凈利率在12%~15%之間，但由於廣告和流量推廣對客源推動作用大，很多醫療機構在市場推廣上投入很大。

招商證券研報指出，廣告營銷費用和導客平台分成是醫療美容機構的主要成本，較高的營銷成本使得整形機構利潤水平普遍較低，凈利率基本在10%左右。

行業數據顯示，目前，我國各類醫療美容機構超過1萬家，市場競爭格局較為分散，全國連鎖性品牌較少，各地區市場有各自的強勢品牌。在謬羽佳看來，目前行業已進入整合期，將進一步向規模化、連鎖化轉型。在細分領域上，微整形目前的年增速已達到30%以上，領先於行業平均增速，未來將成為整形醫療的主要方向。隨著行業越來越規範，更多資本開始接觸到醫美行業。

對此，韓嘯對記者舉例，以一個營業面積在1000平~1500平的中型整形機構來算，前半年的投入成本在2000萬元左右。在行業內，由於廣告成本、產品成本相當高，至少有一半整形美容機構不賺錢。「接下來行業將不會再有高速擴張，而是不停地在激烈競爭中進行整合。」

每經編輯 王曉波

本文為|每日經濟新聞 nbdnews 原創文章|