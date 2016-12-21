不認可股權轉讓協議稱員工失誤 恆天海龍實控人遭深交所問詢

證券時報·e公司

作者： 向南

如果不是中弘卓業集團有限公司投訴到深交所，外界很難獲知恆天海龍大股東興樂集團早在10月份就有意轉讓所持恆天海龍股權。不過興樂集團隨後以己方工作人員失誤為由，拒絕承認該協議的法律效力。

深交所21日發佈給恆天海龍大股東興樂集團的關注函。這個函件顯示，中弘卓業投訴稱10月份就與恆天海龍大股東簽訂及合作協議，涉及恆天海龍實際控制人變更，在深交所督促下，恆天海龍向興樂集團函詢上述事項並督促履行信披義務。據恆天海龍於20日早間披露的相關公告，興樂集團向恆天海龍發去《合作協議》文本，該《合作協議》 確實涉及恆天海龍實際控制人變更事項，但興樂集團認為其有效性存在疑問。

興樂集團表示，「因興樂集團經辦人員未履行合規性審核程序，誤將未完成用印程序的《合作協議》簽署頁提供中弘集團，導致中弘集團誤以為《合作協議》已經正式達成。 鑒於《合作協議》簽署程序具有重大瑕疵，且合法合規性方面可能存在實質性的法律障礙，興樂集團一直積極與中弘集團商洽終止協議事宜。」

由此，興樂集團表示，「由於《合作協議》本身固有缺陷，且始終未實際履行，對雙方幾乎沒有造成任何實際損失，更沒有導致上市公司恆天海龍的實際控制人變更或對上市公司造成其他重大影響。同時，上述協議也未對興樂集團產生實質法律拘束力，也未使興樂集團產生難以承擔的重大違約風險。」

但從中弘卓業的投訴來看，顯然不大認可該說法，有媒體報導中弘卓業曾發起訴訟，不過後來又撤銷。

在資本市場，類似事情還鮮有所聞，上市公司控股權轉讓牽涉金額巨大，一般雙方都會慎之又慎。

深交所主要關注三方面內容，包括《合作協議》具體內容，以及興樂集團與中弘卓業接觸、協商並最終締約的具體過程，包括具體參與人員、參與方式、關鍵時點和事項，並提供相應的證據材料。以及《合作協議》是否生效，中弘卓業是否向法院提起過訴訟，進展情況和對恆天海龍控制權的影響。

興樂集團於2015年12月29日通過協議受讓成為恆天海龍的控股股東，耗資10.38億元。興樂集團地處浙江溫州，主營業務為電纜生產，其實控人表示過有可能繼續增持。

恆天海龍今年6月終止籌劃重大資產重組，擬置入購買資產跟恆天海龍原資產無關，也跟興樂集團主營無關，是動漫遊戲平台建設項目、移動互聯網媒體資源拓展項目等。

很顯然，跨界併購失敗不久后，興樂集團一度曾謀划轉讓手中股權。收購方中弘卓業也有來頭，是中弘股份（000979）控股股東。