天津航空重慶—奧克蘭航線首航啟動儀式21日在重慶舉行。 首席記者 徐焱 攝

華龍網12月21日21時訊（首席記者 徐焱 通訊員 張金文 劉瑩） 今（21）日，記者在天津航空重慶—奧克蘭航線首航啟動儀式上了解到，重慶直飛奧克蘭航線的首航航班G87957將於12月22日起飛，這也標誌著天津航空重慶—奧克蘭洲際航線的正式開通，這一航線是國內航司開通的首條重慶直飛紐西蘭的航線。

據了解，天津航空重慶直飛奧克蘭航線將由今年天津航空全新引進的A330-200型客機執飛，採用18個商務艙加242個經濟艙的經典雙通道布局，座椅間距更大，且全艙配備機載娛樂系統，將為旅客遠程出行提供更舒適的乘機體驗。

天津航空重慶—奧克蘭航線每周二、四、六共計三班往返，航行時間在12個小時左右，是國內航司開通的首條重慶直飛紐西蘭的航線，該航線的開通對方便重慶市民出行、提升重慶對外開放水平、助力重慶打造西南區域航空樞紐地位起到積極作用，同時也將為四川、貴州等西南省份旅客出行提供便利。

天津航空市場總監李文斌在重慶—奧克蘭洲際航線開航儀式上致辭。 首席記者 徐焱 攝

天津航空方面還表示，作為海航集團旗下航空公司，天津航空將充分利用海航集團密集的航線網路優勢，與重慶機場合作開發中轉聯程產品，為中轉旅客提供免費住宿服務，為外地旅客重慶中轉奧克蘭做好充足準備。

「目前天津航空以重慶為樞紐已開通重慶—西安、重慶—天津、重慶—烏魯木齊、重慶—海口、重慶—貴陽等國內航線，有效調動了西南廣闊腹地旅客的出行需求。」天津航空方面相關負責人稱，自今年6月份開通重慶—倫敦航線后，天津航空又開通了重慶—普吉及重慶—奧克蘭航線，把首個歐洲航點以及首個大洋洲航點布局在重慶，足可體現天津航空對西南區域航空市場的重視。「未來天津航空還將在重慶設立運營基地，重慶將成為天津航空深耕西南地區市場、開通遠程國際航線的重要戰略布局點。」

啟動儀式上記者還了解到，重慶—奧克蘭航線開航初期，天津航空推出了往返機票不含稅100元的優惠價格，真正滿足旅客「打飛的」出國旅行的夢想。