這些天，北方一些城市被霧霾攻陷，城市上空一片蒼茫，淪為「污托邦」。霧霾，成了人們社交生活繞不過去的談論母題。而在眾多的關於霧霾的吐槽中，中小學生的霧霾天停課情況，也屢屢成為話題焦點。

就在前兩天，輿論剛剛批評過西安一些中小學幼兒園停課卻沒有複課時間表，石家莊中小學幼兒園停課「慢幾拍」后，河南安陽一中學又把自己端到了輿論槍口：據報導，在林州教體局下發了全市各中小學、幼兒園停課通知后，臨淇鎮一中非但沒有遵從上級指示停課，反而在霧霾天組織400多名學生在操場上進行考試。現在涉事校長已被停職。

重霾天下，教體局都已經下發了通知，但臨淇鎮一中卻依然故我，在露天考試的路上，沒有回頭。學校不僅放不下一張能安靜考試的書桌，連能自由呼吸的新鮮空氣，都無法提供了。

安排400多名學生在重霾下考試，這可是以學生的健康為代價的。說實話，如果是教室不夠用，正常天氣下安排學生在操場考試，尚可理解。可霧霾都這麼重了，還堅持讓學生一邊絞腦汁一邊吸霾，如此惡劣的考試環境下，摸出的底到底有多少可靠性?

「考場上一個個眉頭緊蹙的學生，不應該是為了成績而不管健康的木偶。」

能不能摸出學生的底我們不知道，但這一行為，卻把學校的底給摸出來了：學校或許壓根就沒有起碼的防霾意識，也沒有把學生的健康當回事兒。其潛台詞可能是：霧霾算什麼，學生成績的重要性不知道比霧霾高到哪裡去了。

課業負擔再重的學生，也有免於呼吸霧霾的權利。成績很重要，但成績不是全部，它從來都無法成為學校安排學生在霧霾天考試的理由。考場上一個個眉頭緊蹙的學生，不應該是為了成績而不管健康的木偶。

也有人對此調侃道，不能說學校完全達不到摸底考試的目的，至少是部分達到了：您看，在這麼大的霧霾天兒下考試，誰也抄不到誰的卷子，考出來的成績可不就是自己的真才實學么?

防止作弊，竟然在這樣一個荒誕的場景下達成了，這就是所謂的魔幻現實主義吧。

文王言虎

編輯：劉喆？？