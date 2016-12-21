12月20日，2016 中國平板顯示技術年度峰會暨平板電視工程師泰度榜發佈會，在京隆重舉辦。該活動由泰瑞特研究、電視技術、極客眾測聯合承辦，是對本年度顯示技術的一次集中盤點與回顧，並通過工程師的專業檢測，向廣大消費者推薦年度各方面表現更佳的彩電產品。經過嚴苛評比，TCL XESS X1、C2及金剛觀影王P2最終在性能優異、技術雙馨領軍產品（曲面）、技術革新領軍產品（量子點）、技術演進領軍產品（HDR）四大板塊，斬獲多達12項大獎，成為獲獎更多、品類更全、技術更高的企業之一。

「這是一次與眾不同的評比，今年首次完全通過工程師的火眼金睛和專業設備，評選更權威、更專業。」來自主辦方介紹，此次評測的機構，是國內領先國家數字電視產品用戶端檢測實驗室——泰瑞特實驗室，它是國家及行業標準的起草制定機構，彙集了眾多前沿的專業工程師。此次評選，採用專業工程師主觀、專業設備客觀評測的方式，保障全程的專業性。據了解，工程師從畫質、音質、智能、外觀等彩電的核心指標入手，全方位詮釋了什麼才是專業人士眼中的「好電視」，極具代表性。

最終，評選結果顯示，量子點電視成為最大贏家，也成為工程師眼中2016年的潮流代表作。「2016年是真正的顯示技術革新大年，量子點獨領風騷，發展之快勢不可擋。」在峰會現場，多位與會專家達成了這樣的共識。據悉，2016年在量子點、HDR、曲面等創新技術的帶動下，顯示行業迎來全面快速增長，尤其量子點技術在高端市場表現驚人，為下一代顯示技術奠定了基調。此次TCL榮獲的12項大獎中，高端副品牌XESS旗下量子點電視X1、C2兩大系列產品，就佔據了9個，再次證明了行業對量子點的高度認可。

NPD Display Search的預測，量子點電視在中國市場的年增長率將達到100%，有望從2016年的60萬台增長到2017年的120萬台，同時全球範圍內也會從今年的300萬台增加到明年的600萬台。TCL多媒體中國區銷售公司副總經理胡學軍現場表示，量子點電視經過兩年多的市場培育，已經從一個分支，蛻變成一個完整的重要產業，全面進入產業「成熟期」，甚至一隻腳即將邁入「爆發期」，發展勁頭勢不可擋。

▲TCL多媒體中國區銷售公司副總經理胡學軍

「能夠獲得工程師和市場青睞，跟量子點電視本身強大的競爭力是分不開的。」有技術人士指出，量子點被譽為是人類至今發現的最好發光材料，可以大幅提升畫質標準，這也是其大受熱捧的根本原因。根據研究顯示，量子點顯示材料的最大特徵，是發射光譜比較窄，只需要改變數子點的尺寸，就可以調出需要的顏色，而且色純度非常高，晶體的穩定性也非常高。

以此次大出風頭的TCL XESS旗艦電視X1為例，就在多個核心指標上傲視全行業。根據此前泰瑞特實驗室的檢測結果顯示，X1的色域覆蓋率是泰瑞特資料庫中的最高值，超過資料庫平均值22.4%，而且X1的平均亮度達到488 nits，HDR峰值亮度高達1630 nits，同樣是泰瑞特資料庫的最高值。而XESS的奪目表現，也贏得了國家女排總教練郎平指導的傾心代言。

同時，在畫質上，XESS X1還應用了銀河多分區背光技術（local dimming）、綺麗畫質處理引擎和全生態HDR（杜比）等多項尖端科技，呈現出前所未有的畫質表現力。在音質方面，XESS X1搭載通常使用在豪車內的哈曼卡頓音響，並且達到了業內最高的S級音質標準，讓工程師也為之點讚。

「量子點是『未來已來』，將下一代顯示技術，提前實現落地。」有參會的行業人士表示，從今年來看，無論是行業技術風向標的美國CES和德國IFA都把重量級大獎給到量子點，還是三星大力進軍量子點產業、以TCL為代表的國內量子點市場風起雲湧等，都預示著量子點發展之勢已不可扭轉。作為推出中國第一台量子點電視的企業，TCL在量子點爆發過程中扮演了無可替代的作用。

據TCL胡學軍介紹，上半年TCL藉助全球著名科學家彭笑剛及國家權威的泰瑞特檢測實驗室對量子點進行科普，確立了量子點的行業地位。通過舉辦橫跨32個城市的量子點電視全國巡展，以場景化體驗，打破高端科技與普通消費者的距離。同時，TCL還邀請中國女排主教練郎平代言，以及與希爾巴赫家居、《歡樂好聲音》、《比利？林恩的中場戰事》等一系列重磅合作，讓量子點電視逐步家喻戶曉。

「量子點將成為中國企業在全球高端市場彎道超車的新引擎。」胡學軍表示，量子點率先在中國市場開花結果，為中國製造向中國創造轉型提供了一個歷史性機遇。而在眾多行業人士看來，從全年大熱到此次得到泰度榜的大力表揚，證明量子點產業正在迎來前所未有的發展新機遇，將成為中國企業問鼎全球高端市場的強勁助力。「新一輪的量子點消費熱潮，已在路上。」有評委如是道。